Un „Trudeau olandez”, ales la conducerea alianței de stânga, după demisia lui Frans Timmermans în urma eșecului în alegeri

Alianța olandeză de stânga dintre Verzi și Partidul Laburist l-a ales luni pe tânărul Jesse Klaver, adept al social media, drept noul său lider, în urma demisiei lui Frans Timmermans, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, după rezultatele dezamăgitoare de la alegerile parlamentare, relatează AFP.

Prima sarcină a lui Klaver va fi probabil să înceapă negocierile de coaliție cu centristul Rob Jetten, câștigătorul alegerilor, ce caută o coaliție largă care să cuprindă atât stânga, cât și dreapta.

Citește și Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier

„Jesse este una dintre forțele motrice din spatele cooperării noastre de stânga și suntem recunoscători că își va asuma acum responsabilitatea de a conduce grupul parlamentar”, a transmis alianța de stânga pe rețeaua de socializare X, potrivit Agerpres.

Lider al Verzilor din 2015, Jesse Klaver, în vârstă de 39 de ani, este o figură proeminentă în politica olandeză de ani de zile, în ciuda vârstei sale tinere.

Cu buclele sale brunete, este adesea comparat cu fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau, dar îl citează pe John F. Kennedy drept cea mai mare inspirație a sa.

Își bea chiar și cafeaua dintr-o cană pe care este inscripționat un citat al președintelui american: „O singură persoană poate face diferența, și toată lumea trebuie să încerce”.

Printr-o coincidență a sorții, chiar și numele său complet, „Jesse Feras Klaver”, amintește de inițialele lui JFK.

Jesse Klaver. Credit foto: Avalon / Avalon / Profimedia

Este singurul copil al unui tată absent de origine marocană și al unei mame olandezo-indoneziene.

Klaver a fost descris ca fiind „anti-Wilders”, o referință la Geert Wilders, liderul de extremă dreapta, anti-islam și anti-imigrație.

Cel mai tânăr lider de partid pe care l-a avut vreodată Olanda, Klaver a fost crescut în principal de bunicii săi în locuințe sociale într-o suburbie a orașului Roosendaal (sud).

Contrar a ceea ce „unii politicieni ar vrea să vă facă să credeți, Olanda este o țară de imigrație”, a declarat Klaver pentru AFP într-un interviu din 2017.

„Sunt un produs al acestei imigrații”, a adăugat el.

Frans Timmermans, în vârstă de 64 de ani, a demisionat miercuri după ce grupul său de stânga a suferit o înfrângere electorală dezamăgitoare, câștigând 20 de locuri în Parlament, comparativ cu 25 la alegerile precendente.

„Este normal pentru mine să fac un pas înapoi și să predau conducerea mișcării noastre următoarei generații”, a spus el.