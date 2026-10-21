Un turist riscă ani de închisoare după ce s-a îmbătat și a furat o pasăre flamingo să o ducă în camera sa de hotel

Un turist canadian a fost găsit vinovat de cruzime față de animale după ce a scos o pasăre flamingo din țarcul său din Las Vegas și a dus-o în camera sa de hotel, în timpul unei escapade bahice, relatează BBC.

Mitchell Fairbarn, care se afla în vizită în orașul american, a luat pasărea pe nume „Peachy” de la hotelul și cazinoul Flamingo Las Vegas, în luna martie.

Înregistrările video prezentate în timpul procesului îl arată pe Fairbarn zâmbind și ținând pasărea de gât în timp ce urca cu liftul spre camera sa.

The idiot Canadian tourist who kidnapped a flamingo named "Peachy" and took her to his room at the Flamingo Las Vegas has been convicted of felony animal cruelty. Mitchell Fairbarn faces up to 4 years in prison. Peachy has recovered but is rumored to still be resentful. https://t.co/85YGh5v8fM — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) October 20, 2026

Bărbatul a declarat în fața instanței că băuse între 30 și 40 de beri înainte de incident și a susținut că nu a intenționat niciodată să rănească animalul. El riscă o pedeapsă de aproape cinci ani de închisoare. Judecătorul este așteptat să pronunțe sentința în luna decembrie.

Experți în sănătatea animalelor au declarat în fața instanței că pasărea flamingo avea pene smulse și suferise o pierdere de sânge din cauza acțiunilor lui Fairbarn.

Turistul spune că s-a gândit că ar fi „amuzant” să fure pasărea

Un avocat al lui Fairbarn a afirmat că acțiunile clientului său au fost menite să fie o farsă inofensivă și a dat vina pe alcool pentru „deciziile sale proaste”.

„Nu ar fi trebuit să facă asta, nu ar fi trebuit să intre în habitat, nu ar fi trebuit să atingă pasărea și nu ar fi trebuit să o ducă pe Peachy în interior”, a declarat acesta. „Adevărul este că Mitch era beat. Mitch a fost nesăbuit. A luat decizii proaste”, a admis el.

Avocatul a adăugat că clientul său a primit amenințări cu moartea de când a fost arestat.

Depunând mărturie în propria apărare, Fairbarn, în vârstă de 34 de ani, a spus că i s-a părut că ar fi „amuzant” să ia pasărea.

Acesta a declarat că băuse toată noaptea și că tocmai încheiase un apel telefonic cu un coleg când a luat decizia de a pleca cu pasărea.

Hotelul Flamingo Las Vegas, situat de-a lungul faimosului bulevard Las Vegas Strip, are în incinta hotelului și cazinoului un habitat pentru animale sălbatice, care poate fi vizitat gratuit.

Hotelul Flamingo Las Vegas, FOTO: Lifessunday / Dreamstime.com

Acolo se află un grup de păsări flamingo chiliene, precum și alte păsări, pești și țestoase.

Un medic veterinar al statului Nevada a declarat că „Peachy” și-a revenit în mare parte după incident, însă acum manifestă un comportament mai anxios în preajma oamenilor.