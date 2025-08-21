Un ucrainean a fost arestat sub acuzația că a coordonat atacul asupra Nord Stream. Operațiunea a provocat avarii grave conductei

Imagine din satelit oferită de armata suedeză cu momentul exploziei de la conductele Nord Stream Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ucraineanul, identificat ca Serhii K., a fost arestat în stațiunea italiană Rimini fiind acuzat că a fost unul din organizatorii operațiunii de plasare a explozibili sub conductele Nord Stream 1 și 2 în apropiere de insula daneză Bornholm în septembrie 2022, potrivit Politico.

Exploziile au cauzat scurgeri majore de gaz și a provocat daune ambelor conducte care sunt o rută cheie pentru gazul rusesc care ajunge în Europa.

Procurorii germani, unde are loc ancheta privind actele de sabotaj, au anunțat arestarea ucraineanului de către poliția din Italia în baza unui mandat internațional de arest.

Anchetatorii cred că gruparea a închiriat sub identitate falsă un yacht din orașul german Rostock cu care s-au deplasat la locul exploziei. Ulterior, la bordul navei au fost descoperite urme de octogen, un exploziv de uz militar.

Potrivit autorităților germane, Serhii K. s-a ocupat de coordonarea atacului împreună cu alte persoane. În anchetă, el este acuzat de provocarea unei explozii, comiterea unui sabotaj anticonstituțional și distrugerea infrastructurii.

Arestarea ucraineanului reprezintă o evoluție importantă într-o anchetă complexă care s-a desfășurat în mai multe state. Suedia și Danemarca au închis anchetele fără a pune persoane sub acuzare, în timp ce Germania a continuat ancheta, concentrându-se pe o mică echipă de scafandri și personal de sprijin care se crede că a dus la îndeplinire misiunea.

Rapoartele oficialilor occidentali au indicat posibile legături cu rețelele ucrainene, deși Kievul a negat în mod constant orice implicare.

Suspectul va fi transferat în Germania pentru a fi judecat de un judecător federal în Karlsruhe.