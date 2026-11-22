Un ucrainean a murit după ce s-a rătăcit în Munţii Maramureşului, alţi doi fiind găsiţi cu sprijinul unei echipe mixte formate din poliţişti de frontieră şi salvamontişti, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, Alina Petraru, citat de Agerpres.

Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul ITPF a fost informat telefonic de către o femeie cu privire la faptul că trei cetăţeni ucraineni s-ar fi rătăcit într-o zonă montană din apropierea frontierei de stat, după ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România. Potrivit informaţiilor primite, unul dintre aceştia se deplasa cu dificultate.

„A fost declanşată o acţiune de căutare şi salvare, la care au participat doi poliţişti de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, cu o autospecială, precum şi trei lucrători ai Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, cu două autospeciale. În timpul acţiunii, echipele de căutare au identificat pe direcţia localităţii Repedea, în imediata apropiere a frontierei de stat, pe doi dintre cetăţenii ucraineni, iar la scurt timp l-au descoperit şi pe cel de-al treilea, însă, din păcate, era fără semne vitale”, a transmis Petraru.

Ea a precizat că acţiunea s-a desfăşurat în condiţii dificile, într-o zonă montană greu accesibilă, acoperită de un strat consistent de zăpadă.

„Cercetările în cauză sunt efectuate de către lucrători ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş”, a completat Alina Petraru.