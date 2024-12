„Un ultranaționalist care l-a lăudat pe Putin a răsturnat ordinea postcomunistă și este pe cale să preia puterea”. Financial Times numește evenimentele de la București „a doua Revoluție”

„Singura soluție este o altă revoluție”, era scandarea care se auzea pe străzile României în anii tulburi de după căderea regimului lui Nicolae Ceaușescu. „Treizeci și cinci de ani mai târziu are loc o a doua revoluție. Implicațiile sunt cele mai grave pentru România și cele două partide centriste care au guvernat pe rând și adesea cu prea multă îngăduință, dar există consecințe îngrijorătoare și pentru UE”, relatează Financial Times într-o opinie semnată de Alec Russel, editorul Financial Times responsabil de supravegherea rețelei de corespondenți străini și de acoperirea marilor teme globale.

Publicația subliniază că Călin Georgescu, un agronom de 62 de ani, a apelat la tactici folosite în întrega lume de actualul val de politicieni populiști, la care a adăugat misticismul și mesianismul într-o campanie în care TikTok a jucat un rol crucial.

„Un ultranaționalist carismatic care l-a lăudat pe Vladimir Putin și se opune continuării ajutorului pentru Ucraina, care s-a dezlănțuit împotriva NATO, UE și corporațiile multinaționale, a ieșit de pe margine pentru a prelua conducerea înainte de turul doi de duminică“, îl descrie Alec Russel pe candidatul independent.

Financial Times a vorbit cu Alina Mungiu Pippidi, profesoară de științe politice la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma, care subliniază că „mereu a existat un filon conservator tradițional foarte adânc în societatea românească, cea mai rurală din Europa”.

„În urmă cu un deceniu, Curtea Constituțională a decis efectiv că nu există niciun motiv ca credința ortodoxă să fie predată ca disciplină obligatorie în școli. În următoarele două săptămâni, 98% din școli au găsit o cale de a o ocoli”, amintește profesoara.

„Există o impresie de corupție, oboseală și eșec”

Călin Georgescu a lăudat public foști lideri fasciști din România interbelică, precum liderul legionar Corneliu Zelea Codreau și mareșalul Ion Antonescu – pe care i-a numit „eroi naționali -, amintește Financial Times.

„Sentimentul că fantomele anilor 1930 au fost răscolite a indignat votanții moderați, dar insistența lui Georgescu asupra trecutului recent este cea care a aprins acest foc. Majoritatea susținătorilor săi rezonează cu mesajul său anti-sistem, împotriva hotărârilor UE, a vaccinului, într-o țară cu una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare Covid din UE, și corupția elitei”, subliniază Alec Russel.

Publicația îl mai citează pe Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO care a candidat fără succes în alegerile prezidențiale. „Există multă nemulțumire și tensiuni acumulate în societate”, spune el. „Cele două partide mari nu au reușit să ofere rezultate. Există o impresie de corupție, oboseală și eșec”.

„A construit o largă coaliție a celor dezamăgiți”

Pe Elena Lasconi, Financial Times o descrie ca „un politician liberal novice” care a ajuns surprinzător în turul doi al alegerilor prezidențiale, la fel ca Georgescu.

„Sondajele de opinie sugerează că el (Georgescu) este în frunte, deși sunt considerate nesigure și multe depind de modul în care votează susținătorii PSD. Ceea ce este clar este că a construit o largă coaliție a celor dezamăgiți, inclusiv a multor români care lucrează în altă parte în UE”, afirmă Alec Russel.

Dacă este ales, Călin Georgescu se va alătura unor lideri europeni precum Robert Fico din Slovacia, Viktor Orban din Ungaria care se opun celor mai multor politici UE și care vor să blocheze sprijinul pentru Ucraina, scrie editorul FT amintind că Georgescu l-a lăudat pe Putin drept „un om care-și iubește țara”.

În ciuda poziționărilor lui Georgescu, România a fost o țară care s-a uitat mereu spre Vest și nu spre Est și nu are nici o minoritate vorbitoare de rusă sau legături istorice cu Moscova, spre deosebire de Moldova sau Georgia, amintește FT. „Este începutul unui nou ciclu al istoriei”, conchide Financial Times cu un citat din Mircea Geoană. „Nu am acordat suficientă atenție viziunii omului de rând.”