Un vechi aliat al lui Putin, care l-a sfătuit să nu invadeze Ucraina, a demisionat din funcția de la Kremlin

Dmitri Kozak, un asociat de lungă durată al președintelui rus Vladimir Putin, și-a dat demisia din funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, a relatat miercuri agenția de știri rusă RBC, transmite Kyiv Independent.

Kozak este unul dintre puținii înalți oficiali ruși care s-au opus invaziei Ucrainei din 2022. Citând surse anonime, RBC a scris că acesta ia în considerare o tranziție către lumea afacerilor.

Cotidianul The New York Times a relatat anterior că Kozak l-a sfătuit în privat lui Putin să nu declanșeze invazia în Ucraina în 2022.

El ar fi avertizat de asemenea Kremlinul cu privire la probabilitatea unei rezistențe puternice din partea Ucrainei. În acest an, Kozak i-a prezentat lui Putin un plan care viza încheierea războiului și inițierea unor reforme interne, potrivit sursei citate.

Născut în regiunea Kirovohrad din Ucraina, Kozak a jucat cândva un rol principal în politica Kremlinului față de Ucraina. După ce s-a opus războiului, se crede că și-a pierdut o parte semnificativă din influență în cercul apropiat al lui Putin.

Multe dintre responsabilitățile sale au fost preluate de Serghei Kirienko, adjunct al șefului administrației prezidențiale, care supraveghează acum teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Kozak a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin încă din anii 1990, când au lucrat împreună în primăria din Sankt Petersburg. A deținut mai multe funcții guvernamentale de rang înalt, fiind vicepremier între 2008 și 2020, înainte de a prelua funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale în 2020.