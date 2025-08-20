Un vicepremier critică modul în care funcționează coaliția de guvernare: „Lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului”

Lucrurile în coaliția de guvernare nu merg bine pentru că nu există dialog și analiză când vine vorba de măsurile fiscale, a declarat vicepremierul UDMR Tanczos Barna într-un interviu pentru Digi24.

Întrebat miercuri despre cum funcționează coaliția după ultimele săptămâni tensionate, Tanczos Barna a spus, :„Nu merge. Lucrurile nu merg bine în momentul de față, dar pot fi așezate pe un făgaș normal. Nu este o funcționare normală, dacă timp de 3 săptămâni nu avem ședință de coaliție, dar putem reveni pe un făgaș normal”, a declarat vicepremierul.

Despre decizia liderilor PSD de a boicota ședințele coaliției de guvernare, Barna a spus că lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului fiscal pentru care guvernul Bolojan urmează să-și asume răspunderea săptămâna viitoare în Parlament.

„Lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului, dar acest lucru poate fi remediat foarte ușor. Pentru dialog ai nevoie de ambele părți, din ambele părți trebuie să existe un dialog mai profund și o analiză mai detaliată. Toate trebuie discutate în coaliție, există canale de comunicare, chiar dacă nu e ședință, avem acces la informații, putem să ne exprimăm punctul de vedere. Nu este corect ca membrii coaliției să afle din presă care sunt unele elemente din pachet”, a adăugat vicepremierul.

PSD a decis să boicoteze ședințele coaliției după ce USR a refuzat să participele la funeraliile organizate după decesul fostului președinte Ion Iliescu.

Surse din partid pentru HotNews au precizat că, în realitate, nemulțumirile PSD provin de la funcțiile de prefecți și subprefecți care trebuie să fie renegociate.

Social-democrații, deși nu participă la ședințele coaliției, au decis luni într-o ședință a conducerii partidului, să ia parte la toate grupurile de lucru în care vor fi analizate măsurile fiscale, reforma administrației publice și Ordonanța de Urgență care vizează proiectele din PNRR. Cu toate astea, vor vota „în orb” proiectele din Guvern care vizează eliminarea privilegiilor și sinecurilor, susțin lideri PSD.

PNL: „Este foarte important să revină la masă PSD”

Problemele din coaliție au fost remarcate și de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu care a spus că în cazul primului pachet de măsuri fiscale „s-a mers foarte repede, nimeni n-a avut niciun fel de problemă să vină şi să impună, poate, nişte condiţii mai grele populaţiei”. În schimb, când vine vorba de pachetul doi, care vizează nu doar oamenii, ci și administrația, și statul, Ciucu spune că apar momente de bruiaj care amână decizii:

„Dar când e vorba despre pachetul 2, care conţine şi foarte multă responsabilizare a administraţiei şi a statului, când este vorba despre a mai lua din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj sau se gripează coaliţia şi se amână foarte mult termenul. Ceea ce văd este că acest pachet întârzie să apară şi că apar fel şi fel de condiţii. Deci, mă aştept ca toate partide care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord”, a spus el.