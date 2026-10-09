Un lider PNL susține că PSD a declanșat „o operațiune” îngrijorătoare în Parlament. „Nu mai există nici o linie roșie”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru afirmă că PSD pregătește suspendarea lui Nicușor Dan.

„Ne îngrijorează foarte mult o altă chestiune care s-a pus în mișcare în aceste zile și anume o operațiune care seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și anume noi credem că PSD pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. PSD a început operațiunea de abandonare a lui Nicușor Dan. Acele semnături ale parlamentarilor PSD pentru suspendarea președintelui nu sunt un episod politic minor și ele marchează trecerea foarte bruscă de la declarații de delimitare față de AUR, la cooperare concretă într-un demers împotriva șefului statului”, a declarat Muraru, la RFI .

El a adăugat că liderii PSD au ales să nu-i sancționeze pe parlamentarii social democrați care au semnat pe listele AUR pentru suspendarea președintelui.

„Arată că este un plan aprobat de conducerea partidului. Așa cum au transferat peste o sută de mii de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 (…), tot așa noi suntem trași de mânecă de unii colegi pesediști din Parlament, care ne spun că această operațiune s-a declanșat la nivelul Parlamentului. Practic, nu mai există nici o linie roșie, dimpotrivă, există un transfer de semnături și ulterior de voturi,. Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea președintelui, care cu ajutorul PSD, acestea se vor aduna pentru AUR și alte formațiuni extremiste, în câteva luni”, a mai spus el.

Ce PSD-iști vor suspendarea președintelui

Deputatul PSD Lucian Morar a anunțat marți, la Parlament, „o inițiativă personală” pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. A fost însoțit de un lider AUR când a făcut anunțul, însă Morar a insistat că demersul este separat de AUR.

Morar este al treilea parlamentar din PSD care dorește suspendarea președintelui Dan, după Dorin Popa și Voicu Vușcan, care au semnat pe lista AUR.

Până acum, pe tabelul AUR pentru semnături necesar suspendării președintelui, s-au trecut 119 parlamentari. Pentru inițierea demersurilor de suspendare a preşedintelui sunt necesare 155 de semnături ale parlamentarilor.