Un zimbru de aproape o tonă, găsit decapitat la doar o zi după ce fusese îngrijit de veterinari, în Bistriţa-Năsăud. „Este o barbarie”

Un zimbru, specie protejată de lege, a fost găsit mort joi seară, decapitat, în comuna Ilva Mare din judeţul Bistriţa-Năsăud. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să afle ce s-a întâmplat cu animalul.

Zimbrul apăruse în ultimele săptămâni în câteva localităţi de pe Valea Ilvelor. Prezența lui fusese semnalată prima dată pe 23 septembrie, la Lunca Ilvei, unde animalul a păscut liniștit prin livezile oamenilor, potrivit site-ului local Bistrițeanul.

Era un exemplar de peste 800 kg, iar localnicii care l-au văzut au spus că era un animal foarte blând, potrivit sursei citate.

Miercuri, reprezentanții DSVSA Bistrița-Năsăud au intervenit și l-au sedat, pentru că animalul era slăbit și avea spume la gură. I s-au recoltat probe pentru analize, iar după sedare, zimbrul îș revenise.

Joi, zimbrul a fost găsit mort, fără cap.

„În seara de 8 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un exemplar de zimbru ar fi fost găsit decapitat într-o zonă împădurită, pe raza comunei Ilva Mare. O echipă formată din poliţişti ai Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Sângeorz-Băi, a identificat cadavrul animalului, pe raza localităţii Ivăneasa. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, în cauză urmează să fie efectuată necropsia, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, au transmis, vineri, reprezentanţii IPJ, într-un comunicat citat de Agerpres.

„S-a pus o pată pe Bistriţa-Năsăud”

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Stelian Dolha, a calificat incidentul drept „o barbarie”.

„Este dosar de cercetare penală. Este nu numai pentru că e protejat de lege, este simbolul naţional şi e o barbarie care s-a comis. (…) E clar că s-a pus o pată pe judeţul Bistriţa-Năsăud”, a declarat Dolha, pentru Agerpres.

Conform acestuia, zimbrul găsit decapitat ar putea fi unul dintre exemplarele lăsate în libertate, venit fie din Neamţ, fie din Suceava.

El a adăugat că animalul a fost verificat de medicii veterinari recent, existând suspiciuni legate de o eventuală boală gastrointestinală.

„A apărut în judeţul Bistriţa-Năsăud de trei-patru săptămâni, dacă nu mai mult. A fost văzut în trei comune: în Lunca Ilvei, Ilva Mare şi Măgura Ilvei. La un moment dat, de câteva zile, s-a constatat că are şi o problemă medicală. Noi am crezut că a mâncat, de exemplu, multe mere, că saliva foarte mult, şi atunci a avut o intervenţie medicală din partea unei echipe de medici veterinari, în sensul în care s-a verificat stomacul cu sonda şi aşa mai departe, s-a dat şi medicamentaţia respectivă şi a fost ţinut sub observaţie două zile. Avem şi un filmuleţ cu zimbrul care şi-a revenit”, a explicat Stelian Dolha.

Prefectul a precizat că a fost informat, în cursul serii de joi, că zimbrul a fost văzut mort, decapitat, şi a solicitat intervenţia de urgenţă a Poliţiei, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

În cauză există suspiciuni de braconaj.

Necropsia zimbrului va efectuată vineri.