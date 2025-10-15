Una caldă, una rece pentru prosumatori: Parlamentul a votat legea care le aduce beneficii în plus, dar nu prevede termene la care furnizorii să le facă plățile / „Carențe importante legate de facturare”

Legea prosumatorilor a fost votată miercuri în plenul Camerei Deputaților, cameră decizională, după mai bine de doi ani de la inițierea sa. Noua lege prevede beneficii în plus, precum posibilitatea de a compensa energia produsă de panourile fotovoltaice la mai multe locuri de consum ale unui prosumator. Însă, forma votată nu conține posibilitatea decontării lunare a energiei introduse în rețea, așa cum prevedea varianta votată anterior în Senat. În prezent, furnizorii au la dispoziție 24 de luni să le facă plățile.

În România există 257.000 de prosumatori, cu o putere totală instalată de 3.021 MW, potrivit ultimelor date ale ANRE, aferente lunii august 2025.

Legea prosumatorilor, inițiată în 2023, a mai fost votată o dată în Parlament în toamna 2023, însă a fost respinsă de președintele de la acel moment, Klaus Iohannis. Senatul a votat din nou legea în aprilie 2024 și de atunci acest proiect a fost în dezbatere la Camera Deputaților.

„Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator și dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces și pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem și un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a explicat, în plen, Sebastian Burduja, deputat PNL și fost ministru al Energiei.

Potrivit acestuia, prosumatorii sunt cei mai mari investitori în energie din ultimii cinci ani din România.

„Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producția intermitentă nu poate substitui producția în bandă)”, a adăugat Burduja.

Nu mai există termenul de plată de 24 de luni pentru energia introdusă în rețea, dar nici nu este prevăzută decontarea lunară

O altă prevedere importantă este eliminarea termenului de 24 de luni în care prosumatorii primeau banii pe energia injectată în rețea. Varianta votată miercuri nu conține însă un alt termen.

Potrivit proiectului adoptat anterior în Senat, prosumatorii puteau face decontările lunar, însă Camera Deputaților, cameră decizională, nu a menținut acel amendament.

„Proiectul de lege are în continuare carențe importante legate de facturare, deoarece nu este clar stabilită scadența de plată a energiei active pentru prosumatori – nu se menționează dacă plata se va face lunar, la 3 luni, la 6 luni sau în alt mod”, spune Asociația Prosumatorilor.

„Mai mult, apar neclarități și în ceea ce privește compensarea cantitativă pe mai multe locuri de consum, unde condițiile sunt destul de restrictive: prosumatorul trebuie să aibă putere instalată sub 27 kW, să fie persoană fizică și să dețină a doua sau a treia proprietate pe același nume, cu contract la același furnizor pentru minimum 12 luni. Conform calculelor APCE, doar aproximativ 28% dintre prosumatori s-ar încadra în aceste condiții”, potrivit unui comunicat al asociației.