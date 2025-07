Una din cele mai mari firme de consultanță din lume, cu afaceri și în România, pare condamnată. Cine mai are nevoie de consultanți în era inteligenței artificiale?

Cea mai costisitoare lecție din istoria corporațiilor se întâmplă chiar acum pe Wall Street. Când piața bursieră americană a atins un maxim istoric, în februarie 2025, Accenture se afla la 250 de miliarde de dolari, scrie Medium.

Șase luni mai târziu, investitorii au șters 60 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață și, așa cum a notat The Economist, au șters și „zâmbetul de satisfacție de pe față”. Aceasta nu este o volatilitate temporară, și o reevaluare pentru o companie al cărei model de afaceri devine învechit.

The Economist a ridicat problema pe care nimeni nu vrea să o audă – cine are nevoie de Accenture în era inteligenței artificiale?. „Problemele firmei sunt profunde. Pe măsură ce agenții semi-autonomi ai inteligenței artificiale cuprind lumea, cine are nevoie de consultanți?”, este întrebarea The Economist.

Accenture a construit un imperiu, spunându-le companiilor cum să navigheze prin transformarea digitală. Acum, era inteligenței artificiale îi duce spre faliment, scriu sursele citate.

Cei 699.000 de angajați ai lor deservesc clienți din peste 120 de țări. În România, Accenture are peste 4.000 de angajați, cu birouri în București, Cluj, Timișoara, Târgu-Mureș, Iași și Brașov.

Spirala morții deja a început

Acum patru luni, Jonathan Roomer, co-fondatorul Yulife, a șocat lumea când a scris pe LinkedIn: „Consultanța așa cum o știm este moartă. Inteligența artificială a ucis-o. Punct”.

După ce a testat Deep Research Agent al OpenAI, Roomer a expus problema fundamentală care afecta fiecare firmă importantă de consultanță: „În esență, consultanța a însemnat întotdeauna să colecteze date, să sintetizeze informații și să le împacheteze într-un raport frumos scris, cu recomandări. Inteligența artificială poate face acum toate acestea mai rapid, mai ieftin și mai bine decât 99% dintre consultanți. Ceea ce dura săptămâni, acum durează câteva minute”.

Dovada sa a fost devastatoare. O lucrare de 5.000 de cuvinte a fost scrisă de inteligența artificială în șase minute. Pentru a veni cu contraargumente, IA-ului i-a luat 4 minute. Când inteligența artificială poate genera ambele părți ale unei dezbateri strategice mai repede decât își pot termina consultanții cafeaua de dimineață, jocul se termină înainte ca majoritatea jucătorilor să-și dea seama că pierd.

Panica

Frica din Accenture a atins cote maxime. Utilizatorul Reddit Skyson770, angajat al companiei, a postat recent ceea ce pare a fi un „necrolog” corporativ: „Sunt la această organizație de aproape trei ani și nu am mai văzut niciodată lucruri atât de ciudate. Oamenii se luptă, se luptă ca niciodată”.

Angajații se luptă pentru a putea tăia o factură pentru serviciile oferite, veteranii se luptă pentru proiecte noi. Angajații prevăd concedieri, deoarece conducerea a promis să nu concedieze oameni doar până la finalul acestui an.

Skyson770 a identificat furtuna perfectă care se formează în jurul firmelor de consultanță: „Având în vedere că concurenții și marile companii tehnologice reduc personalul la tot pasul, adoptarea inteligenței artificiale face ca firmele să fie mai eficiente, iar semnele nu sunt bune”.

Cifrele spun o poveste de groază

În spatele acestei situații corporative se află carnagiul financiar. Accenture a devenit motorul declinului indicelui S&P 500 după ce a ratat așteptările privind încasările, deși a raportat venituri de 16,4 miliarde de dolari în trimestrul 4 din 2024.

Accenture a eliminat deja 19.000 de posturi la nivel mondial, începând din 2023. Managerii seniori cu 20 până la 30 de ani de experiență primesc pachete compensatorii minime. Compania a pierdut 20 până la 25 de proiecte numai în ultimul trimestru, fiind așteptate încă 750, până la 825 de reduceri în divizia lor SAP (Systems, Applications and Products).

Tehnologia care i-a distrus

Industria de consultanță a supraviețuit datorită asimetriei informaționale. Firme precum Accenture știau lucruri pe care clienții lor nu le știau. Dețineau expertiza pe care clienții lor nu o aveau. Puteau naviga prin peisaje tehnologice pe care clienții lor le considerau confuze.

IA elimină complet acest avantaj. Atunci când fiecare companie poate implementa sisteme inteligente care înțeleg tendințele tehnologice, analizează datele pieței și sugerează mișcări strategice, firmele de consultanță își pierd valoarea.

Își construiesc propriul înlocuitor

Ironia supremă vine din propriul portofoliu de produse Accenture. Au lansat AI Refinery cu 12 soluții pentru agenți industriali, concepute pentru a ajuta organizațiile să construiască agenți de inteligență artificială. Aceștia vând literalmente clienților instrumentele necesare pentru a înlocui serviciile de consultanță.

Fiecare prezentare PowerPoint livrată de Accenture, fiecare îmbunătățire a procesului recomandată și fiecare perspectivă strategică împărtășită devine date de instruire pentru sistemele de inteligență artificială care efectuează aceeași muncă infinit mai ieftin.

Trei sferturi dintre organizații raportează că investițiile în inteligență artificială generativă îndeplinesc sau depășesc așteptările, 63% dintre acestea planificând să își intensifice eforturile. Pe măsură ce capacitățile inteligenței artificiale se extind, nevoia de consultanți umani se reduce.

Prăbușirea generală a industriei

Dificultățile Accenture reprezintă o previzualizare a ceea ce se așteaptă pentru întregul sector de consultanță.

Financial Times a relatat la sfârșitul lunii mai că McKinsey, bijuteria coroanei industriei de consultanță, a pierdut 10% din personal în decurs de 18 luni, într-o perioadă pe care au numit-o „campanie de profitabilitate”. Aceasta reprezintă aproximativ 5.000 de locuri de muncă reduse dintr-o forță de muncă de 45.000, marcând una dintre cele mai mari reduceri din istoria de aproape un secol a McKinsey.

McKinsey și-a redus forța de muncă pe fondul unei scăderi accentuate a veniturilor în întregul sector. Atunci când cea mai prestigioasă firmă din industrie reduce personal la niveluri fără precedent, mesajul este clar: boom-ul consultanței s-a încheiat.

Marile firme concurente reduc personal în toate direcțiile. Marile companii de tehnologie elimină diviziile de consultanță. Adoptarea inteligenței artificiale face din operațiunile eficiente noul standard.

Când Jonathan Roomer a prezis moartea consultanței, acum patru luni, liderii din industrie l-au considerat un antreprenor tehnologic care făcea predicții îndrăznețe. Astăzi, analiza sa pare profetică. Companiile care au construit averi pe complexitate sunt înlocuite de tehnologia care prosperă prin simplitate. Transformarea nu mai este teoretică. Organizațiile din întreaga lume descoperă că pot rezolva provocări strategice fără armate costisitoare de consultanți. Pot optimiza procesele fără expertiză externă. Pot implementa soluții tehnologice fără intermediari.

Ce urmează

Accenture se confruntă cu o alegere imposibilă. Continuă să concureze împotriva sistemelor de inteligență artificială care își îndeplinesc funcțiile de bază mai bine, mai rapid și mai ieftin? Sau reinventează complet modelul lor de afaceri pentru o economie în care consultanții umani devin articole de lux, mai degrabă decât necesități?

Compania care a petrecut decenii învățând organizațiile cum să gândească despre tehnologie se confruntă acum cu tehnologia care gândește singură. Profesorul a devenit redundant, expertul a fost depășit, consultantul dispare, mai scrie Medium.