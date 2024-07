Una din cinci persoane va face cancer de piele, iar soarele verii este principalul vinovat. Cum te poți proteja

Crema de protecție solară trebuie aplicată la fiecare două ore, recomandă medicii FOTO: Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com

Cancerul de piele a ajuns să fie cel mai diagnosticat tip de cancer în SUA, potrivit Academiei Americane de Dermatologie. Se estimează că una din cinci persoane va face cancer de piele, în decursul vieții și că aproape doi americani mor în fiecare oră din cauza acestei boli. În România, incidența cancerului de piele a crescut în ultimii ani, cu o rată de aproximativ 15 cazuri la 100.000 de locuitori, potrivit Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate.

Expunerea fără factor de protecție la soare și, implicit, la radiațiile UV, reprezintă principalul factor de risc pentru cancerul de piele, inclusiv pentru melanomul malign. Potrivit Fundației Americane de Cancer de Piele, riscul de melanom se dublează pentru cei care au suferit cinci arsuri solare.

Melanomul malign reprezintă cea mai agresivă formă de cancer de piele, cunoscută pentru capacitatea sa ridicată de metastaze și mortalitate crescută, dacă nu este identificat și tratat precoce.

Cancerele non-melanom includ carcinoamele bazocelulare și spinocelulare, cele mai frecvente tipuri de cancere cutanate. Acestea sunt rezultatul expunerii îndelungate la radiațiile ultraviolete. Deși rareori metastazează și nu pun viața în pericol la fel de mult ca melanomul, ele pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții prin afectarea estetică și funcțională a țesuturilor înconjurătoare.

Radiațiile UVB, cele mai periculoase pentru piele

Există trei categorii distincte de radiații ultraviolete:

Razele UVA: reprezintă 95% din radiațiile ultraviolete care ajung pe suprafața Pământului. Acestea pot pătrunde prin geamuri și chiar prin nori, afectându-ne și în zilele înnorate. Razele UVA pătrund adânc în piele până în stratul mijlociu (derm), contribuind la îmbătrânirea prematură a pielii, formarea ridurilor, apariția arsurilor solare și creșterea riscului de cancer de piele. De asemenea, ele sunt responsabile pentru aspectul bronzat imediat după expunere;

Razele UVB: spre deosebire de razele UVA, sunt parțial filtrate de stratul de ozon și reprezintă doar 5% din radiațiile ultraviolete care ajung pe suprafața Pământului. Acestea afectează, în principal, stratul superior al pielii (epiderma), fiind mai puternice decât razele UVA și pot provoca arsuri solare severe, inclusiv vezicule cu lichid. Cancerul de piele este, în mare parte, rezultatul expunerii neprotejate la aceste tipuri de radiații UVB, deoarece acestea afectează direct ADN-ul pielii. Radiațiile UVB alterează o genă care suprimă formarea tumorilor, facilitând transformarea celulelor deteriorate de radiații în celule canceroase. Radiațiile UVB nu trec prin geamuri și nici prin nori, iar efectul lor de bronzare nu este imediat vizibil, la fel ca și impactul pe termen lung asupra sănătății pielii;

Razele UVC: sunt complet absorbite de stratul de ozon și nu ajung pe suprafața Pământului, în mod natural. Acestea sunt cele mai intense dintre toate tipurile de radiații ultraviolete și, în surse artificiale, cum ar fi lămpile bactericide utilizate pentru sterilizarea încăperilor, pot provoca arsuri severe, ulcere ale pielii și cancer cutanat.

Radiațiile ating intensitatea maximă vara, între orele 10:00 și 16:00, când lumina soarelui parcurge o distanță mai scurtă până la suprafața Pământului. Subțierea stratului de ozon din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților și exploziile solare puternice din ultimul timp cresc expunerea la ultraviolete. Chiar și o expunere ocazională la niveluri crescute de radiații UV din cauza exploziilor solare poate contribui la acumularea de daune ale AND-ului pe termen lung, crescând riscul de cancer de piele. Persoanele care petrec mult timp în aer liber, cum ar fi muncitorii agricoli, pescarii și sportivii, sunt deosebit de vulnerabile în perioadele de activitate solară intensă.

Factori de risc

Riscul de a dezvolta cancer cutanat variază considerabil în funcție de tipul de piele, culoarea ochilor, istoricul familial și comportamentele individuale. Persoanele cu piele deschisă la culoare (tipurile I și II Fitzpatrick) sunt mai vulnerabile datorită cantității reduse de melanină, pigmentul care oferă protecție împotriva radiațiilor UV. Melanina joacă un rol important în absorbția și dispersarea radiațiilor UV, protejând celulele pielii de deteriorarea ADN-ului.

Persoanele cu un istoric familial de cancer de piele prezintă un risc crescut de a dezvolta această boală, iar expunerea frecventă și intensă la soare, precum și utilizarea solarului, amplifică acest risc. De asemenea, cei care au suferit arsuri solare severe în copilărie sau adolescență sunt mai predispuși să dezvolte cancer de piele la maturitate.

Greșeli majore care te predispun la cancer de piele

Există câteva greșeli pe care majoritatea oamenilor le face și care cresc riscul de a dezvolta cancer de piele. Una dintre acestea este aplicarea insuficientă a cremei de protecție solară. Mulți oameni nu aplică suficient produs sau nu reaplică la intervalele recomandate, de două ore. Potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Academy of Dermatology, majoritatea oamenilor folosesc doar 25-50% din cantitatea recomandată, ceea ce reduce protecția oferită de SPF.

O altă greșeală comună este omiterea anumitor zone ale corpului când se aplică cremă de protecție solară. Urechile, scalpul și partea superioară a picioarelor sunt adesea neglijate, deși sunt expuse la soare.

Folosirea produselor expirate este o altă practică riscantă, deoarece acestea își pierd eficacitatea dacă nu se mai încadrează în termenul de valabilitate.

O altă teorie care te poate pune în pericol e aceea că dacă ești deja bronzat înainte să mergi în vacanță la mare, nu te mai arzi. Așadar, mulți fac inclusiv câteva ședințe la solar ca să obțină un bronz de bază. Specialiștii atrag însă atenția că acest obicei nu e doar ineficient, ci și periculos. În primul rând, niciun tip de bronz nu e sănătos, ci e un semn al deteriorării. Pielea se închide la culoare pentru că redistribuie melanina într-un efort de a se proteja. Experții estimează că expunerea la soare cu un bronz de bază echivalează cu purtarea unui produs de protecție solară (SPF) de 3 până la 4. Acest lucru înseamnă că pielea poate fi expusă de până la patru ori mai mult la soare înainte de a se arde decât fără bronz de bază. De exemplu, dacă de obicei te-ai arde după 20 de minute la soare, un bronz de bază ar putea însemna că poți sta la soare timp de până la 80 de minute fără să te arzi. Chiar dacă este mai bine decât nimic, beneficiul este modest, având în vedere că majoritatea cremelor de protecție solară recomandate au SPF de cel puțin 15 – 30.

Iar dacă mergi la solar ca să obții un bronz de bază, te expui unui risc și mai mare. Un studiu, citat de Scientific American, a examinat efectele bronzului prin expunerea la raze UVA de la solar și a constatat că protecția împotriva arsurilor viitoare nu ar corespunde nici măcar unui SPF 1,5. Mai rău, corpul nu se protejează eficient împotriva razelor UVA, astfel încât bronzarea la solar poate cauza daune serioase pielii. Potrivit estimărilor, saloanele de bronzat sunt responsabile pentru aproximativ 419.000 de cazuri de cancer de piele în SUA în fiecare an, aproape dublu față de numărul de cazuri de cancer pulmonar asociate fumatului.

Cum te poți proteja

Iată câteva recomandări pentru a-ți proteja pielea de razele ultraviolete și pentru a reduce riscul de cancer de piele:

Încearcă să stai la umbră pe cât posibil, în special între orele 10:00 și 16.00, când razele solare sunt extrem de puternice;

Optează pentru îmbrăcăminte care îți acoperă pielea expusă la soare, cum ar fi o cămașă ușoară cu mâneci lungi, pantaloni, o pălărie cu boruri late și ochelari de soare cu protecție UV;

Aplică cremă de protecție solară rezistentă la apă și cu spectru larg, cu SPF de cel puțin 30. Astfel de creme oferă protecție împotriva razelor UVA și UVB;

Folosește cremă de protecție solară ori de câte ori ieși în aer liber, chiar și în zilele înnorate, nu doar când mergi la plajă;

Asigură-te că aplici suficientă cremă de protecție solară pentru a acoperi toate zonele expuse. Majoritatea adulților au nevoie de 30 de grame, adică de aproximativ 6 linguri de cremă pentru a acoperi întregul corp;

Nu uita să te dai cu cremă pe partea superioară a picioarelor, gât, urechi și partea superioară a capului;

Reaplică SPF-ul la fiecare două ore sau imediat după ce ai înotat sau transpirat, când ești în aer liber;

Evită solarul. Razele ultraviolete de tip UVA pe care le generează pot cauza cancer de piele și îmbătrânire prematură;

Dacă dorești să ai un aspect bronzat, ia în considerare utilizarea unui produs auto-bronzant, dar continuă să folosești cremă de protecție solară împreună cu acesta;

Mergi regulat la medicul dermatolog pentru a depista un eventual cancer de piele în stadii incipiente, când este cel mai ușor de tratat.

De reținut! Bronzul nu este altceva decât un semn că pielea a fost deja deteriorată. Fie că ești expus razelor soarelui sau mergi la saloanele de bronzat, pielea umană are o capacitate limitată de a gestiona radiațiile UV, cunoscută sub numele de „capital solar”. Acesta reprezintă cantitatea de expunere la radiații pe care o poate tolera în mod sănătos. Cu fiecare expunere neprotejată, acest capital solar se reduce treptat. Atunci când este epuizat, celulele pielii deteriorate nu mai pot fi reparate natural, crescând astfel riscul de cancer de piele.