Una dintre actrițele din „Grey’s Anatomy” și „The Big Bang Theory”, Kimberly Hébert Gregory, a murit la 52 de ani: „Ai fost strălucirea întruchipată”

Actrița americană, care a devenit faimoasă pentru rolul său de directoare Belinda Brown din comedia neagră „Vice Principals”, a murit vinerea trecută, scrie presa internațională.

Vestea morții actriței americane a fost confirmată de fostul ei soț, actorul Chester Gregory, într-o postare pe Instagram. „Ai fost strălucirea întruchipată, o femeie de culoare a cărei minte a luminat fiecare cameră. Ne-ai dat lecții de curaj, ai fost mult mai mult decât o fostă soție, ai fost prietenul meu. Fiul nostru, cântecul pe care l-am scris împreună, este ecoul viu al luminii tale”, se arată în mesajul lung, care sugerează că era bolnavă de ceva vreme, deși cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Născută în Houston pe 7 decembrie 1972, Kimberly și-a făcut debutul în televiziune în 2007 în serialul „The Black Donnellys”, iar în același an a apărut în filmul „The Infidelity Handbook for Married Men” alături de Chris Rock.

În 2019, a jucat în drama pentru adolescenți „Five Feet Apart”. După ce a atins deja popularitatea datorită serialului „Vice Principals”, actrița a apărut și în alte seriale de succes precum „Grey’s Anatomy”, „The Big Bang Theory”, „New Amsterdam”, „Shameless”, „Gossip Girl”, „Two and a Half Men” și „Better Call Saul” și și-a împrumutat vocea unor seriale animate precum „Craig of the Creek” și „Jessica’s Big Little World”.