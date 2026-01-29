Una dintre cele mai bogate țări din Europa vrea să mărească TVA-ul timp de zece ani, pentru a-și finanța înarmarea

Procesul de reînarmare a început în Elveția după ce Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei, scriu Bloomberg și site-ul elvețian Swissinfo.

Elveția vrea să majoreze rata taxei pe valoarea adăugată pentru o perioadă de zece ani, pentru a stimula cheltuielile în domeniul apărării, a anunțat miercuri guvernul elvețian.

„Având în vedere deteriorarea situației geopolitice, Consiliul Federal dorește să consolideze în mod substanțial capacitățile Elveției în materie de securitate și apărare”, se arată în comunicatul citat de Politico.

„În acest scop, sunt necesare resurse suplimentare în valoare de 31 de miliarde de franci elvețieni (33 de miliarde de euro)”, potrivit comunicatului.

Consiliul intenționează să majoreze temporar TVA-ul cu 0,8% față de nivelul actual de 8,1% pentru o perioadă de 10 ani, începând din 2028. Veniturile suplimentare vor fi alocate unui fond de înarmare care va avea și capacitate de împrumut.

Vot în parlament și apoi referendum

Guvernul a declarat că intenționează să prezinte un proiect de lege în acest sens până la sfârșitul lunii martie, iar problema va fi trimisă parlamentului în toamnă.

Calendarul prevede apoi un referendum în vara anului 2027 pentru a permite intrarea în vigoare a majorării fiscale începând cu 1 ianuarie 2028.

Nu este clar dacă măsura va primi sprijinul populației în cadrul unui referendum, scrie Bloomberg, care observă că în dezbatere este de asemenea o propunere separată de majorare a TVA la 8,8% — pentru a finanța o creștere a pensiilor susținută de alegători în 2024.

Dezbaterile prelungite din parlament au deraiat deja calendarul guvernului, care inițial prevăzuse ca majorarea să intre în vigoare în această lună.

Chestiunea va trebui de asemenea tranșată în parlament, iar potrivit Swissinfo, lucrurile sunt și aici complicate.

Partidul Social-Democrat a anunțat că nu va susține un buget special pentru apărare care include controversatul avion de vânătoare american F-35 ca element bugetar major.

Pe de altă parte, puternicul Partid Popular Elvețian de dreapta nu va fi dispus să majoreze impozitele. În schimb, acesta vede oportunități de economisire în domeniile azilului, birocrației și ajutorului pentru dezvoltare, scrie Swissinfo.

Ce cote de TVA se aplică în Elveția?

Taxa pe Valoare Adăugată din Elveția este una dintre cele mai mici din Europa.

Cota standard este de 8,1% și se aplică bunurilor de consum. O cotă specială de 3,8% se aplică industriei hoteliere.

O cotă redusă de 2,6% se aplică numeroaselor bunuri de uz cotidian, inclusiv alimentelor și medicamentelor. Serviciile de sănătate, educația și cultura sunt complet scutite de TVA.

Statele membre ale UE au rate ale TVA-ului semnificativ mai mari. Unul dintre motive este faptul că UE prevede o rată minimă de impozitare de 15%.

Rata medie pentru țările UE este de aproximativ 22%. Luxemburgul are cea mai mică rată din UE (16%), urmat de Malta (18%), Cipru și Germania (19%).

Cota standard a TVA din România a crescut în august 2025 de la 19% la 21%.

Croația și țările scandinave aplică cele mai mari rate din Europa, de 25%. Pe primul loc se află Ungaria, cu o TVA de 27%.

Programul de înarmare

Elveția și-a regândit poziția în materie de apărare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei, în urmă cu aproape patru ani. Ea caută să intensifice cooperarea militară cu țările europene și să-și accelereze reînarmarea, deși nu are încă intenția de a adera la NATO.

Elveția cheltuiește aproximativ 0,7% din PIB pentru apărare, una dintre cele mai scăzute rate din Europa. Obiectivul actual de a crește această rată la 1% până în 2032 este acum depășit, a declarat Consiliul Federal.

„Datorită economiilor realizate în ultimele decenii, forțele armate sunt, de asemenea, insuficient echipate, în special pentru a respinge în mod eficient amenințările cele mai probabile, și anume atacurile de lungă distanță și conflictele hibride”, se adaugă în declarație.

Prioritățile pentru programul de înarmare al țării includ sisteme de apărare antiaeriană cu rază scurtă și medie de acțiune, securitate cibernetică și capacități electromagnetice.