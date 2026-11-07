Una dintre cele mai cunoscute aplicații din Windows ascunde o problemă de securitate cu risc ridicat

Microsoft Paint este una dintre cele mai cunoscute aplicații din Windows, pe care mulți utilizatori o folosesc pentru decuparea fotografiilor, modificarea rapidă a imaginilor sau realizarea unor desene simple.

Tocmai acest program aparent banal se află acum în centrul unei avertizări de securitate, pentru că cercetătorii au identificat o vulnerabilitate care ar putea permite executarea de cod periculos pe calculatoare cu Windows 11, fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă vreun fișier suspect.

Microsoft a pregătit deja o actualizare de securitate, dar aceasta nu pare să fi ajuns încă pe toate calculatoarele afectate. Problema a fost prezentată de Golem.de și este înregistrată sub identificatorul CVE-2026-83844.

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