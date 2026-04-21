Una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood spune că și-a găsit soțul de vis

Actrița americană Anne Hathaway are nu mai puțin de cinci filme pregătite pentru 2026, iar ea spune că acest lucru nu ar fi fost posibil fără susținerea soțului ei de peste un deceniu, relatează revista People.

„Mă susține complet. Anul acesta, în mod special, a fost neobișnuit. Amândoi știm că probabil nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva. Iar felul în care s-a implicat – vreau să spun, în toate modurile posibile – este cea mai extraordinară persoană pe care am întâlnit-o vreodată”, a declarat Hathaway, acum în vârstă de 43 de ani, într-un interviu acordat revistei People pentru ediția de anul acesta a numărului „World’s Most Beautiful 2026”, ce urmează să apară vineri.

Hathaway și Adam Shulman, un designer de bijuterii și producător de film în vârstă de 45 de ani, s-au cunoscut în 2008 la Festivalul Internațional de Film de la Palm Springs și s-au căsătorit 4 ani mai târziu.

Anne Hathaway spune că soțul și copiii o ajută să rămână cu picioarele pe pământ

Actrița spune că Shulman și cei doi fii ai lor, Jonathan, de 10 ani, și Jack, de 6 ani, o ajută să rămână cu picioarele pe pământ.

„Sunt atât de norocoasă că el este partenerul meu de viață. Dacă nu știam asta înainte de anul trecut, cred că acum chiar știu, pentru că, în absolut orice situație, el este acolo, implicat. Ține lucrurile sub control”, a declarat Hathaway pentru revista People într-o referință la faptul că filmările au loc de regulă în anul premergător lansării în sălile de cinema a lungmetrajlor.

„Sper să nu sune ca și cum m-aș lăuda, dar pentru mine este partenerul ideal”, a subliniat Hathaway, adăugând că soțul ei este „un bucătar minunat” și că este atât de recunoscătoare că ea și soțul ei „funcționează bine împreună”.

„Una este să ai visuri. Alta este să ai pe cineva care te ajută să le împlinești. Cu siguranță nu aș fi putut realiza ceea ce am realizat fără soțul meu”, a subliniat Anne Hathaway în interviul acordat revistei People.

Actrița urmează să apară în două filme de top anul acesta

Ea a apărut deja anul acesta sau urmează să apară în filmele „Mother Mary”, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, „Odiseea”, „Capătul Străzii Stejar” și „Verity”.

Filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, considerat una dintre cele mai așteptate comedii ce vor apărea în 2026, va avea premiera în sălile de cinema pe 1 mai, în timp ce „Odiseea”, considerat unul dintre cele mai așteptate filme ale anului indiferent de gen, va fi lansat în data de 17 iulie.

În „Odiseea”, adaptarea regizorului Christopher Nolan a poemului omonim al lui Homer, Hathaway o va juca pe Penelopa, soția personajului principal Ulise (Odiseu), jucat de Matt Damon.

În „Diavolul se îmbracă la Prada 2” ea va reveni în rolul lui Andy Sachs din filmul original lansat cu două decenii în urmă, alături de nume ca Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt, Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux sau Kenneth Branagh.