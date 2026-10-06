Una dintre cele mai importante rețele de streaming prezentă în România dă lovitura. Va difuza NBA, fără cost suplimentar

Disney + transmite începând din 22 octombrie NBA și pentru abonații din România, scrie PaginadeMedia.

Fanii baschetului nord-american au motive de bucurie. Începând din această lună, partidele din NBA vor fi incluse în abonamentele Disney+ existente, fără un cost suplimentar. Transmisiunile vor fi realizate de ESPN şi vor avea comentarii în limba engleză şi analize de specialitate, scrie sursa citată.

Oferta va include o selecţie de meciuri din sezonul regulat, inclusiv partide programate miercurea, sâmbăta şi duminica seara. La acestea se vor adăuga și până la 24 de meciuri din Playoff-urile NBA în fiecare sezon. Oferta va include meciuri din Finalele Conferinţelor, începând cu Finala Conferinţei de Vest din sezonul 2026/27, scrie PaginadeMedia.

Mai mult, în anumite sezoane vor putea fi urmărite şi toate meciurile din Finala NBA. Este vorba despre sezoanele 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33 şi 2034/35.