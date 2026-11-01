Una dintre cele mai mari companii de transport de gaz natural lichefiat anunță că o navă i-a fost lovită în Golful Persic

O navă de transport de gaz natural lichefiat a fost lovită de „proiectile neidentificate” în Golful Persic, a anunțat duminică compania publică de transport de gaz din Qatar, pe fondul intensificării atacurilor, notează AFP.

„Niciun membru al echipajului nu a fost rănit” în urma acestui atac care a avut loc vineri seara, a precizat compania Qatar Gas Transport Company (Nakilat), adăugând că nu s-a constatat niciun impact asupra mediului.

Nava Al Mayeda, aflată sub pavilionul Insulelor Marshall, potrivit site-ului de monitorizare maritimă MarineTraffic, „se află în stare bună, este operațională, iar consecințele incidentului sunt în curs de evaluare”, se precizează în comunicat companiei.

După un alt atac de vineri, care a provocat un incendiu la bord, Omanul a anunțat că a salvat cei 25 de membri ai echipajului unui petrolier, care a fost ținta unui atac în largul coastelor sale.

De asemenea, Iranul a semnalat în ultimele zile mai multe petroliere în flăcări după ce au lovit mine în strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul conflictului dintre Washington și Teheran de la începutul războiului declanșat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane.

Qatarul, mediator în conflict, și-a intensificat eforturile diplomatice în ultimele zile pentru a încerca să relanseze negocierile între părțile beligerante și să evite o reluare a ostilităților.