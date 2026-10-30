Una dintre cele mai mari trupe ale lumii anunță un turneu în Europa, dar fanii au parte de o surpriză mai puțin plăcută

Trupa U2 a anunțat oficial etapele din Marea Britanie și Europa ale turneului mondial „The Greatest Show On Earth”.

Seria de concerte de pe stadioane va debuta la sfârșitul lunii aprilie 2027 la Stockholm. Irlandezii vor urca pe scenele unor mari orașe precum Paris, Lisabona, Amsterdam, Londra, Berlin și Milano, alături de trupa Wolf Alice, potrivit site-ului oficial U2.com.

Deși a mai susținut concerte în locații din Europa, U2 nu a mai avut un turneu pe stadioanele de pe continent din anul 2019, de la celebra serie de evenimente „The Joshua Tree”.

Înainte de a ajunge pe continentul european, trupa va da startul turneului mondial în luna februarie 2027 cu o serie de spectacole masive în America Latină, vizând orașe din Mexic, Brazilia și Argentina, unde vor concerta alături de Beck.

De asemenea, trupa a confirmat că urmează să anunțe noi etape în perioada următoare, inclusiv concerte în Spania, o extindere în America de Nord și marea încheiere a turneului în țara lor natală, Irlanda.

Pre-sale condiționat

Pentru fani bucuria anunțului este umbrită de o condiție legată de cumpărarea biletelor. Persoanele care doresc acces prioritar la sesiunile de pre-sale din primele zile ale lunii noiembrie trebuie să dețină un abonament plătit pe site-ul trupei, unde sunt disponibile trei opțiuni de cont.

Prima este varianta gratuită, care nu include însă un cod de pre-sale. Astfel, obținerea biletelor în această primă fază devine posibilă doar prin alegerea uneia dintre celelalte două opțiuni premium.

Abonamentul Standard costă 60 de dolari pe an și garantează intrarea timpurie la pre-sale. Acest pachet include și un cadou exclusiv la alegere. Pentru fanii care doresc mai multe beneficii, opțiunea Premium costă 85 de dolari pe an. Acest nivel superior oferă aceeași prioritate la bilete, dar aduce două cadouri exclusive.

Fără plata acestor taxe de membru, publicul larg trebuie să aștepte vânzarea generală, când șansele de a mai găsi locuri disponibile sunt minime. Deși controversată, această strategie este deja o practică obișnuită în industria muzicală pentru a combate revânzarea neautorizată a biletelor.

Programul complet al concertelor din Europa U2 din 2027: