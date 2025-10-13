Una dintre cele mai populare aplicații de sport și mișcare își pregătește intrarea pe bursă

Strava, aplicația mobilă care a ajuns să aibă peste 50 de milioane de useri activi în fiecare lună, se pregătește să intre pe bursă, după ce în ultimii ani a crescut foarte puternic. Strava are foarte mulți useri tineri și s-a dezvoltat puternic și fiindcă funcționează precum o rețea socială a celor care fac sport.

Compania evaluată la 2,2 miliarde dolari s-a înființat în 2009, iar CEO-ul Michael Martin a declarat pentru Financial Times că există planuri de listare. Informațiile au fost preluate și de TechCrunch.

Strava a crescut rapid în timpul pandemiei, când popularitatea sa a explodat datorită elementelor de rețea socială care au fost foarte apreciate. Utilizatorii își pot înregistra și partaja antrenamentele și își pot compara performanțele cu alte persoane sau cu atleți de elită, pe anumite segmente de traseu sau pe porțiuni foarte lungi.

Datele firmei de analiză Sensor Tower arată că aplicația avea în 2025 o medie de 50 de milioane de utilizatori activi lunar, aproape dublu față de principalul rival, Garmin Connect. Numărul descărcărilor pentru perioada octombrie 2024 – septembrie 2025 a crescut cu 80% față de acum un an.

O listare „oferă acces facil la capital, în cazul în care am dori să achiziționăm companii mai multe și mai mari”, a spus CEO-ul Michael Martin, fără a da un calendar precis pentru intrarea pe bursă.

Conform estimărilor Sensor Tower, utilizatorii au cheltuit în ultimul an mai mult de 180 de milioane de dolari pe abonamentele Strava Premium, care costă 11,99 dolari pe lună (sau 79,99 dolari pe an).