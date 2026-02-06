Una dintre cele mai populare platforme online se va concentra pe căutarea bazată pe inteligență artificială

Platforma online Reddit se așteaptă ca motorul de căutare bazat pe AI să fie esențial pentru viitorul său și va perfecționa acest domeniu, pentru ca răspunsurile să fie mai complete, spune compania. Cunoscutul forum online este vizitat în medie de 70 milioane de useri/zi.

„Există un anumit tip de căutări la care consider că suntem deosebit de buni, aș spune chiar cei mai buni de pe internet, iar aici mă refer la întrebările care nu au un singur răspuns, cele unde răspunsul este o sumă de perspective diferite, de la cât mai mulți oameni”, spune CEO-ul Reddit, Steve Huffman, citat de TechCrunch.

Reddit vede în căutarea bazată pe AI următoarea mare direcție de dezvoltare pentru companie și aceasta ar putea deveni o sursă importantă de venit, mai spune oficialul.

Datele Reddit arată că numărul de căutări săptămânale a crescut cu 30%, de la 60 milioane, la 80 de milioane.

Șeful Reddit a mai spus că se lucrează la modernizarea interfeței de răspunsuri generate prin AI, se fac teste de ceva timp, iar ideea este ca răspunsurile să devină mai bogate în resurse media.

Compania anunțase în 2025 că plănuiește să combine funcția de căutare bazată pe AI, Reddit Answers, cu motorul tradițional de căutare, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Au fost adăugate și cinci noi limbi care sunt disponibile pe Reddit Answers.

Reddit este o platformă online unde utilizatorii discută pe mii de comunități tematice denumite „subreddits”. Fiecare „subreddit ”este dedicat unui subiect, iar userii pun întrebări sau postează știri, opinii, poze sau linkuri.

Sursa foto: Dreamstime.com