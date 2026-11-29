Regenerarea axei Piața Universității – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Bulevardul Gheorghe Magheru – Piața Romană a fost în consultare publică până pe 21 noiembrie 2026, iar Primăria Municipiului București (PMB) și Ordinul Arhitecților din România (OAR) pregătesc acum un concurs internațional de soluții pentru a transforma zona dintr-un coridor de trafic într-un spațiu verde, pietonal și atractiv economic.

PMB vorbește despre lărgirea trotuarelor, creșterea suprafeței vegetale și plantarea de arbori, legături pietonale între bulevard și cartierele istorice din vecinătate, cum ar fi zona Palatului Regal, Calea Victoriei, Brezoianu și Academiei.

După concurs, ar urma proiectarea tehnică, obținerea avizelor și autorizațiilor, iar începerea efectivă a lucrărilor de execuție.

Dar zona are o mare problemă: clădirile cu risc seismic, principala cauză a decăderii bulevardului Magheru.

Citește, pe B365.ro, câte clădiri de pe Bulevardul Magheru sunt în pericol de prăbușire la un cutremur mai mare, potrivit celor mai recente expertize.