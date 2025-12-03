„Una dintre principalele pandemii care îi afectează pe copiii noștri”. Undă verde pentru interzicerea telefoanelor în școlile publice și private din Chile

Un elev folosind telefonul la școală. Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă: Dreamstime.com

Parlamentul chilian a aprobat marți un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile în școlile primare și secundare, alăturându-se unui număr tot mai mare de țări care reglementează utilizarea smartphone-urilor în școli, notează AFP.

Camera Deputaților a dat undă verde cu o majoritate covârșitoare inițiativei susținută de guvernul președintelui de stânga Gabriel Boric care urmează să o promulge în curând, scrie Agerpres.

Legea va intra în vigoare în martie în toate școlile primare și secundare publice și private, conform textului.

Interdicția se aplică pentru întreaga clădire, dar fiecare școală va trebui să își stabilească propriile regulamente interne pentru a defini aria de aplicare.

Folosire telefoanelor, „un flagel”

Utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă „este un flagel care scapă de sub control și în prezent constituie una dintre principalele pandemii care îi afectează pe copiii noștri”, a declarat presei ministrul chilian al educației, Nicolas Cataldo.

Potrivit deputa tului Diego Schalper, unul dintre autorii proiectului de lege, utilizarea telefoanelor mobile în rândul tinerilor este asociată cu dezvoltarea dependențelor și „dăunează procesului de învățare în sala de clasă”.

Pentru deputata de opoziție Marcia Raphael, această interdicție nu este „împotriva tehnologiei”, ci își propune să promoveze „concentrarea, performanța, viața în comunitate și sănătatea emoțională” a elevilor.

Excepția de la noua regulă

Legea propusă va permite utilizarea telefonului doar dacă elevul are nevoi educaționale speciale, în caz de urgență sau pentru o afecțiune medicală care necesită monitorizarea cu ajutorul aparatului.

Această măsură vine într-un moment în care multe țări sunt îngrijorate de impactul utilizării smartphone-urilor asupra sănătății mintale și a învățării.

În alte părți ale Americii Latine, o lege adoptată în ianuarie de președintele brazilian Lula da Silva interzice smartphone-urile în școli, atât în sala de clasă, cât și în curtea școlii.

Alte tări care au introdus restricții similare

În Finlanda, o țară renumită de mult timp pentru calitatea educației sale, o lege care interzice telefoanele mobile în timpul orelor de curs a intrat în vigoare la 1 august. Coreea de Sud, Italia și Franța au introdus deja restricții similare.

În Franța, telefoanele mobile au fost interzise printr-o măsură din 2018, dar această regulă este uneori dificil de aplicat. Sunt căutate modalități pentru a întări aplicarea sa, obligând elevii să le lase în dulapuri, serviete sau huse în timpul orelor.

Conform UNESCO, la sfârșitul anului 2024, 40% din sistemele de învățământ public din întreaga lume au interzis utilizarea smartphone-urilor în școli într-un fel sau altul, comparativ cu 30% cu un an mai devreme.

