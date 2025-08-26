Una dintre țările BRICS avertizează femeile să nu accepte locuri de muncă oferite în Rusia

Ministerul pentru femei din cadrul președinției Africii de Sud le-a avertizat pe cetățene să nu accepte ofertele de locuri de muncă în Rusia promovate pe rețelele sociale, relatează agenția Bloomberg.

Avertismentul vine la trei zile după ce Bloomberg News a relatat că firme din Rusia, inclusiv una acuzată că ar fi păcălit tinere femei să muncească într-o fabrică de asamblare a dronelor militare, vizează Africa de Sud pentru recrutarea de forță de muncă.

Africa de Sud este una dintre țările membre al BRICS, organizație internațională din care până recent au mai făcut parte doar Brazilia, Rusia, India și China. Egiptul, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Iran, Etiopia și alte câteva țări s-au alăturat BRICS în ultimii doi ani.

„Așa-zisele oportunități de muncă promovate pe rețelele sociale pentru posturi în Rusia nu sunt facilitate prin nicio intervenție guvernamentală”, a declarat luni Ministerul Președinției pentru Femei, Tineret și Persoane cu Dizabilități într-un comunicat. „Îi îndemnăm pe tinerii noștri să fie vigilenți”, a subliniat ministerul sud-african.

Alabuga Start, divizia de recrutare a Zonei Economice Speciale Alabuga din Rusia, și-a extins campania începută în 2023 pentru a angaja femei cu vârste între 18 și 22 de ani din Africa, America Latină și Asia de Sud-Est, în încercarea de a acoperi deficitul de forță de muncă de pe plan intern. Trei rapoarte de cercetare, inclusiv de la Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, au susținut că tinerele ajung să lucreze într-o fabrică de drone bombardată frecvent de Ucraina.

Ministerul sud-african a declarat că va „purta discuții cu părțile interesate”, inclusiv cu Ambasada Rusiei în Africa de Sud și cu grupurile locale care recrutează în numele Alabuga, în legătură cu acest program.

Duminică, Clayson Monyela, șeful diplomației publice din cadrul Ministerului de Externe sud-african, a avertizat într-o postare pe X cu privire la acceptarea „ofertelor de muncă din străinătate neverificate”. El nu a menționat explicit Rusia sau Alabuga.

Săptămâna trecută, ministerul său a declarat că este la curent cu programul Alabuga și că „investighează activ rapoartele privind programe străine care recrutează sud-africani sub pretexte false”.