Una dintre victimele din dosarul „Pantelimon”, deshumată. Procurorii cercetează legătura dintre scăderea noradrenalinei și deces

Victima a fost deshumată miercuri dimineață de la cimitirul Metalurgiei și dusă la Institutul Național de Medicina Legală în vederea necropsiei, a precizat avocatul familiei, Adrian Cuculis.

Exhumarea a fost decisă de procurori pentru efectuarea unei expertize suplimentare care să stabilească legătura de cauzalitate între scăderea noradrenalinei și deces, lucru contestat de avocatul Cuculis care spune că „indiferent de concentrația de noradrenalina, aceasta nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an și jumătate de la înhumare”.

Acuzațiile din dosarul „Pantelimon”

Doctorițele Maria Miron și Mirela Păiuș de la Spitalul Sf. Pantelimon sunt acuzate în acest dosar pentru omor calificat. Ele au fost arestate preventiv pentru omor calificat în august 2024, însă au fost eliberate de judecători după aproximativ două săptămâni.

Procurorii susțin că, în lunile martie și aprilie 2024, doctorițele i-au scăzut unui pacient internat la terapie intensivă doza de noradrenalină, medicament cu rol în menținerea tensiunii arteriale, acesta intrând în stop cardio-respirator.

De asemenea, pe 4 aprilie 2024, la ora 13:17, cele două doctorițe, „profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (același pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acționând cu intenția de a suprima viața pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1 ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului, declarat la ora 15:00”.

Procurorii continuă ancheta pentrua a stabili dacă au fost și alți pacienți care au decedat în urma acțiunilor medicilor.

Ancheta în acest caz a fost demarată în urma unui denunț formulat de Camelia Stămătoiu, director de îngrijiri în cadrul Spitalului „Sf. Pantelimon”. Ea le-a relatat procurorilor că, pe 10 aprilie, a fost sunată de o asistentă medicală, care i-a mărturisit că pe Secția ATI a spitalului, de joi (4 aprilie) până sâmbătă (6 aprilie), au murit în jur de 20 de pacienți, întrucât medicii de gardă pe secția ATI, respectiv Maria Miron și Mirela Păiuș, au redus cantitatea de noradrenalină la unii pacienți internați, de la 15 sau 20ml/h la 1ml/h, sau chiar au înlocuit-o cu ser fiziologic.