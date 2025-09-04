UNATC lansează un Masterat de Stand-Up Comedy: „Ne vom da toată silința ca asta să nu fie doar o glumă”. Micutzu, printre profesori

Stand-up comedy-ul devine disciplină universitară în România. UNATC „I.L. Caragiale” lansează în această toamnă un program de masterat dedicat genului, în parteneriat cu Headline Management și clubul The Fool. Printre coordonatori se află comediantul Cosmin Nedelcu (Micutzu), care revine la UNATC în calitate de profesor, potrivit Pagina de Media.

Masteratul de Stand-Up Comedy va fi coordonat de Ștefan Pavel (actor și lector universitar dr. la UNATC), Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Călin Crețu, CEO și fondator Headline Management. Programul are o durată de doi ani și va îmbina partea teoretică cu cea practică – de la scriere și improvizație până la tehnici actoricești și management artistic, completate de seri de spectacol pe scena clubului The Fool, scrie sursa citată.

Când se fac înscrierile

Planul de învățământ include discipline precum Arta actorului de comedie, Tehnici comice, Tehnică verbo-vocală, scriere, improvizație și practică de scenă, completate de masterclass-uri cu artiști consacrați din stand-up, teatru și film.

Înscrierile se fac online, în perioada 4-9 septembrie 2025, pe platforma admitere.unatc.ro/comedy-stand-up. Sunt disponibile 10 locuri, deschise absolvenților cu diplomă de licență, indiferent de domeniul studiat.

„Singurul masterat de acest fel din țară”

Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu, spune că acest masterat își propune să dea comediei o miză academică și profesională: „Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios. Prin acest masterat, deschidem ușa pentru o nouă generație de artiști care vor urca pe scenă cu mai multă forță și autenticitate”.

La rândul său, rectorul UNATC, prof. univ. dr. Liviu Lucaci, subliniază unicitatea inițiativei: „Singurul masterat de acest fel din țară și unul din puținele din Europa și-a deschis porțile la UNATC. Cât despre Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, strălucit absolvent UNATC, ce aș putea spune, decât că e cel mai potrivit profesor pentru cei care vor să ajungă la performanțele lui în stand-up”.

„Un moment cheie pentru industrie”

Pentru Călin Crețu, fondator Headline Management, programul marchează un moment-cheie pentru industrie. El consideră că „cei mai talentați tineri vor avea acum o școală în care să se formeze, să învețe din greșeli și să își construiască o carieră sustenabilă”.

De asemenea, Ștefan Pavel, actor și lector la UNATC, spune că „râsul nu se obține ușor” și tocmai de aceea comedia trebuie tratată cu seriozitate: „Râsul spectatorilor nu se obține ușor, dar tocmai această provocare face din comedie un act artistic autentic. Ne vom da toată silința ca asta să nu fie doar o glumă. Dacă vrei și tu să iei comedia în serios, hai la Masterul de Stand-Up Comedy de la UNATC!”.