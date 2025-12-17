Undă verde în parlamentul german pentru un pachet major de achiziții militare. Cum vor fi alocate cele 50 de miliarde de euro

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, asistă la un exercițiu militar într-un tanc de transport „Boxer”, Bavaria, Hammelburg, 16 mai 2023., Foto: Daniel Löb / DPA / Profimedia

Comisia de buget din parlamentul german a aprobat miercuri cheltuieli în valoare de 50 de miliarde de euro în domeniul apărării pentru următorii ani, în condițiile în care actualul context de securitate presează Berlinul să majoreze investițiile în sector, transmite Reuters.

Vorbind cu presa la Berlin, ministrul german al apărării a spus că decizia pune guvernul și parlamentul pe drumul cel bun pentru atingerea angajamentelor ambițioase în ceea ce privește cheltuielile din domeniul apărării.

Pachetul, cel mai mare de până acum pentru forțele armate ale Germaniei, se referă inclusiv la uniforme, tancuri, drone și sateliți.

Potrivit parlamentarilor din comisie, planul acoperă următoarele proiecte: