Undă verde pentru tranzacție record. One Tower, la vânzare. Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, a depus ofertă

Acționarii dezvoltatorului imobiliar One United Properties au avizat vânzarea clădirii de birouri One Tower, din cartierul bucureștean Floreasca. Profit.ro a anunțat recent că omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a avansat o ofertă, fiind pregătită o tranzacție la un preț record, cu care nu a mai fost vândută până acum nicio clădire de birouri din România.

Citiți mai mult pe Profit.ro.