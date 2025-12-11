Unde a plecat imediat judecătoarea Raluca Moroșanu după ce a provocat momentul de șoc public / De ce a apărut în robă

Magistrata nu a mai avut timp să guste succesul provocat de propriul gest, pentru că s-a întors imediat în sala de judecată. A avut pe rol 11 dosare, printre care: tentative de omor (3), viol, lipsire de libertatea și tâlhărie calificată.

Raluca Moroșanu a apărut în fața presei, la începutul conferinței, puțin după ora 12. Ea a încercat să vorbească, dar nu se auzea ce spune, au relatat ziariștii de la fața locului.

Unii dintre reporteri au avut senzația că magistrata face parte dintre organizatorii dialogului cu presa. Când cei din sală au auzit câteva dintre cuvintele pe care femeia în robă le spune, ei și-au dat seama că încearcă să comunice altceva. Operatorii TV i-au spus: ”Vă rugăm să veniți și să vorbiți la microfon”. Raluca Moroșanu a ajuns astfel chiar în spatele președintei Curții de Apel, Liana Arsenie. Și s-a auzit tot.

Moroșanu a vorbit cu voce clară, ajutată de faptul că mult din parcursul ei profesional a constat în cursuri predate la Institutul Național al Magistraturii. A mai avut un avantaj: o parte din discurs îl rostise cu câteva secunde înainte, când nu se auzea. Practic, ea a repetat, de data asta în fața microfoanelor deschise

Ce a spus judecătoarea: „Muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”

„Am 26 de ani de magistratură. Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă”, a spus Raluca Moroșanu.

„Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a mai zis magistrata.

Moroșanu: Mă întorc în sală, că am dosare

Imediat după ce a terminat, Raluca Moroșanu a comunicat cu câțiva prieteni, majoritatea care nu lucrează în justiție. Aceștia au mărturisit într-o discuție cu HotNews că Moroșanu le-a zis doar că „am fost în direct”. Unii dintre ei apucaseră să o vadă pe online sau la TV, alții nu.

Raluca Moroșanu le-a spus, repede, că se întoarce în sala de judecată, pentru că are dosare. De aceea era în robă, revenea în sală. „Până am început să trimitem înregistrarea cu Raluca între noi, ea deja nu mai avea semnal, intrase în sala de judecată”.

Din datele publice, Raluca Moroșanu a avut la Curtea de Apel București o ședință cu 11 dosare. Printre ele: tentative de omor (3), viol, lipsire de libertatea și tâlhărie calificată.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a ieșit după două ore, moment în care numele ei era pe toate buzele.