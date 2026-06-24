Unde ducea „celebra țeavă” îngropată pe plaja de la Năvodari care deversa în mare. Anunțul ministrei Mediului

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a scris într-o postare pe Facebook, că s-a descoperit unde ducea țeava îngropată în plaja de la Năvodari care deversa apă direct în mare, aceasta fiind doar una dintre ilegalitățile descoperite în legătură cu construcțiile ilegale de pe plaja din localitate.

„Mai țineți minte celebra țeavă de la Năvodari? Ducea la o clădire ilegală. Mai țineți minte, da, țeava care a făcut înconjurul internetului și a împărțit lumea în două – și erau câțiva oameni politici care argumentau solemn că nu e nicio problemă, că știu ei sigur că ducea în mare doar apă de epuisment (de șantier)? Știu precis că am folosit cuvântul „porcării” atunci. Și porcăriile nu s-au terminat cu țeava îngropată. Nu. Porcăriile abia începeau și duceau către alte ilegalități mai mari”, a scris Diana Buzoianu.

Primăria Năvodari, acționată în judecată de prefectură

Este vorba de o țeavă descoperită de Buzoianu în luna martie, într-o vizită făcută pe litoral. Conducta mergea către o clădire aflată în construcție, însă proprietarii nu a fost găsiți atunci. Ulterior, Inspectoratul de Stat în Construcții a descoperit că imobilul are funcțiunea de cherhana și este construit ilegal pe plajă.

Pe scurt, țeava provenea de la o clădire în construcție ai cărei proprietari au fost de negăsit în martie, la vizita pe teren. Dar inspectorii ABADL și Inspectoratul de Stat în Construcții au mers și ulterior pe teren și – ce să vezi? Țeava era „atașată” de un imobil cu funcțiunea de popas pescăresc – cherhana- care pare că are toate caracteristicile unei construcții ilegale pe plajă.

„În fapt, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că atât certificatul de urbanism cât și autorizația de construire emise de Primăria Năvodari în 2023, respectiv 2024, sunt nelegale și a solicitat anularea lor”, a precizat Diana Buzoianu adăugând că pe terenul respectiv sunt interzise orice construcții definitive.

„Și voi vedeți în poză o construcție modulară ușor demontabilă care nu e pe plajă, așa-i? Pe scurt, ce a fost găsit acolo: o țeavă îngropată ilegal (da, era ilegală) ducea către o construcție ilegală, construită pe un teren unde scria negru pe alb în documente că e ilegal să construiești acolo.

Prefectura Constanța a acționat deja în judecată Primăria Năvodari și societatea care construia acea cherhana, pentru anularea autorizației de construcție”, a încheiat Diana Buzoianu.

Țeava descoperită pe plaja de la Năvodari/ Foto: Facebook – Diana Buzoianu

Scandalul construcțiilor de la Năvodari

În luna februarie, ministrul Mediului spunea că, dintre numeroasele clădiri ilegale construite pe plaje, câteva zeci se regăsesc doar la Năvodari. Astfel, 62 din 75 de clădiri de pe plaja din Năvodari sunt ilegale.

Ministrul Mediului spunea că raportul privind situația terenurilor din zona costieră fusese „cerut acum mai bine de trei ani de zile”, dar până acum a fost „blocat, ținut la sertar”.

„A fost nevoie de trei ani de zile (…). Acest raport, care a fost cerut acum mai bine de trei ani de zile, fusese blocat, ținut la sertar. Vă dați seama că interesele sunt foarte mari și putem să înțelegem de ce a fost ținut la sertar atâția ani de zile”, a conchis ministrul.

Ea a menționat că s-au descoperit la Năvodari mai multe țevi, precum și un rezervor GPL ascuns în nisip.

„Deci dacă se știe de ani de zile că au fost încălcate legile, că se deversează tot felul de porcării în ape, că românii se îmbolnăvesc uneori de la acele porcării care se deversează în ape, că avem niște situații periculoase din perspectiva sănătății publice sau periculoase inclusiv pe siguranță cum a fost cazul cu rezervorul de gaz, care este alternativa decât să zici că ai găsit aceste ilegalități și că nu mai le tolerezi? Care ar putea să fie alternativa Ministrului Mediului? Să spunem: ‘dar continuați, vă rugăm, continuați’?!”, a mai declarat Buzoianu în luna martie, referindu-se la același subiect al construcțiilor ilegale.