Unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu. Președintele a lipsit de la funeralii

Președintele Nicușor Dan a absentat de la ceremonia funerară de joi a lui Ion Iliescu. Nu a fost văzut nici la catafalcul acestuia miercuri, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Digi 24, Nicușor Dan s-a aflat joi la biroul din Palatul Cotroceni, în timpul înmormântării fostului președinte Ion Iliescu. De altfel, Dan a fost printre ultimele personalități politice care a transmis un mesaj scurt după moartea lui Iliescu.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”, a declarat Nicușor Dan, prin intermediul unui mesaj transmis de Administrația Prezidențială.

„Dumnezeu să-l ierte!”, a adăugat Nicușor Dan.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani.