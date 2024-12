Unde putem vedea de Crăciun filmele „Singur acasă” în streaming, dacă le-am ratat la TV?

Primele două filme „Singur acasă” (Home Alone) au fost difuzate deja la televizor de Pro TV, însă cei care le-au ratat pe micile ecrane pot să le vadă oricând în perioada Crăciunului în streaming.

Primul film Singur acasă a fost difuzat de Pro TV pe 7 decembrie, la ora 20:30, în timp ce al doilea, Singur acasă: Pierdut în New York, a putut fi văzut sâmbăta următoare, 14 decembrie, de la 20:00.

Ambele filme pot fi văzute însă oricând în streaming pe platforma Disney+, care a venit în vara lui 2022 în România cu o selecție largă de lungmetraje pentru toată familia.

În afară de cele două filme din 1990 și 1992 cu Macaulay Culkin, Joe Pesci și Daniel Stern în rolurile principale, Disney+ oferă abonaților săi și lungmetrajul Home Alone 3, în care personajul lui Kevin McCallister este înlocuit cu cel al lui Alex Pruitt, și Home Alone 4, în care Kevin revine în interpretarea tânărului actor Mike Weinberg.

Primul film Singur acasă a fost ales anul trecut printre lungmetrajele incluse în Registrul Național de Film al Statelor Unite. Filmele selectate trebuie să aibă o vechime mai mare de 10 ani şi sunt alese în fiecare an pentru semnificaţia lor culturală, istorică sau estetică în vederea conservării patrimoniului cinematografic al SUA.

Însă nu toate filmele Home Alone disponibile în streaming s-au bucurat de același succes.

Filmele „Home Alone” cu Macaulay Culkin rămân etalonul francizei

Lansat 5 ani mai târziu după al doilea film al francizei, Home Alone 3 a fost considerat o uriașă dezamăgire atât de critici, cât și de numeroși fani. Totuși, la box office a reușit să profite de pe numele primelor două filme, obținând încasări de aproape 80 de milioane de dolari la un buget de doar 32.

Home Alone 4: Taking Back the House (sau Singur acasă 4, cum a fost tradus simplu în România), a fost un „film de televiziune” produse specific pentru a fi difuzat la TV, nu în cinematografe. De regulă lungmetrajele de acest gen au valori de producție reduse, lucru valabil și pentru al patrulea Singur acasă. Acesta are o notă catastrofală de doar 2,6 / 10 pe IMDb.

Tot pe Disney+ e disponibil și Home Sweet Home Alone (tradus pentru abonații din România ai platformei de streaming drept Singur acasă, dulce casă), lungmetrajul cu care franciza a fost „reînviată” în 2021.

În recenzia publicată cu 3 ani în urmă acest film nu primea notă de trecere din partea HotNews.ro, iar pe IMDb el are nota 3,6 din peste 21.000 de recenzii ale spectatorilor.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: