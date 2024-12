Noul serial de văzut în streaming vine de la „gâsca cu ouă de aur” a Paramount / O companie tech le oferă bogaților Ochiul lui Sauron / Ciri, nu Geralt, va fi protagonistul în „The Witcher 4”

Noul serial de văzut în streaming nu vine nici de la Netflix, nici de la marii rivali, ci mai degrabă de la „omul sărac” al platformelor disponibile, unul care are însă o proverbială „gâscă cu ouă de aur”, în timp ce o companie tech din Silicon Valley le oferă milionarilor și miliardarilor un sistem de securitate inspirat de „Ochil atotvăzător” din scrierile lui J.R.R. Tolkien. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre cum actorul principal al serialului „The Bear” va juca în viitorul film „Star Wars”, noul lungmetraj „28 Years Later”, dar și toate marile vești de la Game Awards 2024, inclusiv că jocul video „The Witcher 4” va renunța la Geralt ca protagonist în favoarea lui Ciri.

Noul serial de văzut în streaming vine de la „gâsca cu ouă de aur” a Paramount

Chiar dacă Netflix rămâne liderul general al pieței în SUA și la nivel global ca număr de abonați, clasamentul celor mai populare seriale în streaming a fost dominat în a doua parte a lui 2024 de HBO și a sa platformă Max, după cum arată site-ul de specialitate The Wrap. Nu e tocmai surprinzător, având în vedere că HBO a lansat în această perioadă seriale ca The Penguin, The Franchise, al doilea sezon al House of the Dragon și al treilea pentru Industry. Dar acum e un „nou șerif în oraș”, după cum ar spune americanii.

Parafrazez zicala americană fiindcă datele pentru perioada 2-8 decembrie, ultimele disponibile, arată că în SUA Dune: Prophecy, ultimul serial-vedetă al HBO/Max, a fost detronat de pe prima poziție a clasamentului. Și nu de către un serial venit de la Netflix, nici de unul de la Amazon Prime sau Disney+, care s-au bucurat la rândul lor de succese uriașe anul acesta cu serii ca Fallout sau Shogun. E vorba în schimb de Landman, „o poveste modernă despre căutarea norocului în lumea platformelor petroliere” de la Paramount+.

Serialul e semnat de Taylor Sheridan, cineastul american din Texas care în ultimii ani a scris, regizat și/sau produs pentru Paramount+ titluri ca Yellowstone, seriile sale spin-off 1883 și 1923, Mayor of Kingstown, Special Ops: Lioness, Tulsa King sau Lawmen: Bass Reves, ultimul serial în care a jucat regretatul Donald Sutherland. Având în vedere că serialele respective s-au bucurat toate de un succes de la „mare” în sus, Sheridan s-a dovedit a fi o veritabilă „gâscă cu ouă de aur” pentru Paramount. Practic, seriile semnate de Sheridan au fost în ultimii ani producțiile fanion ale legendarului studio pentru micile ecrane.

Landman „se bazează pe ‘Boomtown‘, un podcast remarcabil din 11 părți, care pune în antiteză bogăția și sărăcia, cu miliardari sălbatici și oameni fără scrupule, alimentând o creștere atât de mare încât reconfigurează mediul, economia și geopolitica”, mai notează descrierea oficială pentru serial publicată de Paramount+, platforma de streaming a studioului. Iar, după cum poți vedea în trailer-ul de mai sus, rolurile principale sunt jucate de două nume inconfundabile ale cinematografiei: Billy Bob Thornton și Demi Moore.

Nu intru în mai multe detalii, că trailer-ul și faptul că e o producție semnată de Taylor Sheridan mi se par edificatoare. Important de știut e însă că la noi în România Landman (la fel ca celelalte seriale ale lui Sheridan) poate fi văzut pe SkyShowtime, platforma de streaming care vine pe piețele din Europa cu majoritatea producțiilor de la Paramount+. Pentru clienții din România titlul serialul e tradus sugestiv ca Omul Petrolului, iar primele 5 episoade au apărut deja. Restul celor 5 urmează să apară săptămânal în fiecare miercuri.

Protagonistul din „The Bear” va juca în filmul „Star Wars” cu Mandalorian și Grogu

Și că tot menționam de Shogun, săptămâna aceasta am avut parte de o veste legată de celălalt serial produs de FX pentru Disney+ care s-a bucurat de mare succes în ultimul timp, The Bear. Chiar dacă informația nu e oficială, Deadline și practic toate site-urile mari de la Hollywood au confirmat că Jeremy Allen White, actorul care îl joacă pe Carmen „Carmy” Berzatto, a fost ales să interpreteze un rol în următorul film Star Wars, cel care se va învârti în jurul Mandalorianului și a lui Grogu, sau Baby Yoda, cum e mai cunoscut.

E un nou exemplu de combinații și permutări făcute de Disney între francizele sale populare, după ce în februarie a dezvăluit că însuși Mandalorianul (Pedro Pascal, adică) va fi unul dintre cei Patru Fantastici în filmul Marvel omonim. Dacă The Fantastic Four urmează să apară în cinematografe în data de 25 iulie a anului viitor, pentru filmul Mandalorian & Grogu fanii vor mai avea de așteptat, Disney plănuind să îl lanseze abia în mai 2026. Presiunea e cât se poate de mare pe regizorul Jon Favreau, având în vedere că va fi primul lungmetraj Star Wars după The Rise of Skywalker.

În ceea ce privește rolul pe care Jeremy Allen White îl va juca în film, acesta mi se pare unul destul de bizar. Spun asta fiindcă, potrivit presei specializate pe cinema, el urmează să fie Rotta the Hutt, fiul infamului gangster galactic Jabba. Drept urmare, nu îl vom vedea propriu-zis pe White în film, ci îi vom auzi doar vocea de sub un costum ce va fi foarte probabil augmentat cu ajutorul tehnologiei de generare a imaginilor pe calculator. Vom vedea ce iese.

O companie tech le oferă bogaților Ochiul lui Sauron

Las introducerea pentru următoarea știre pe seama celor de la futurism.com, care scriau zilele trecute că „viața imită arta. Și, adesea, la fel fac și capitaliștii din lumea tehnologiei – deși de multe ori într-un mod care ne face să ne întrebăm dacă au înțeles cu adevărat subiectul în cauză”. Se referă la faptul că, după companii ca Palantir Technologies și Anduril Industries, un nou startup fondat în Silicon Valley s-a inspirat pentru numele său de universul creat de J.R.R. Tolkien. Iar compania în cauză se numește, nu e nicio glumă, Sauron.

După cum a relatat întâi The Washington Post, startup-ul e unul tech ce oferă soluții de securitate pentru milionarii și miliardarii care se tem că ar putea fi călcați de hoți sau alți răuvoitori. Produsul său fanion pare să fie în momentul de față o „capsulă (eng. pod) de descurajare”, care, în pofida numelui simandicos, e în esență un sistem de detecție legat de o dronă autonomă. Sistemul țintește să alunge intrușii prin proiectarea asupra lor a unui fascicul de lumină puternic și amenințător, personalizat cu un logo vizibil, care îi urmărește.

Nu doar sună ca „Ochiul atotvăzător” din romanele lui Tolkien, referința e una intenționată. „Este puțin jucăușă, puțin autoironică, dar transmite mesajul potrivit: ‘Oamenii răi știu că sunt observați’”, a declarat Kevin Hartz, unul dintre cofondatorii companiei pentru Washington Post. Sistemul este transmite pentru un centru care oferă o redare 3D „live” a locuinței clienților, iar agenți de securitate monitorizează senzorii instalați în perimetrul proprietății.

Potrivit jurnaliștilor de la The Post, compania Sauron a obținut recent o finanțare de 18 milioane de dolari, o parte din bani provenind de la directori ai Palantir, tocmai notoria firmă specializată în analiza avansată a datelor și tehnologii de monitorizare, cu numeroase contracte în sectorul apărării. Pentru cei care nu mai știu exact de unde vine denumirea, Palantíri sunt pietrele văzătoare din Stăpânul Inelelor, folosite pentru a comunica la distanțe mari, dar care puteau fi folosite insidios pentru a spiona pe oricine avea una dintre ele.

Gândește-te la secvența aia din Întoarcerea regelui când Pippin se pune să se uite în piatra lui Gandalf și aproape deraiează de unul singur planurile de a-l învinge pe Sauron. Ah, și cei de la futurism.com amintesc de asemenea că firma Palantir tocmai a anunțat un parteneriat cu compania de apărare Anduril pentru a dezvolta sisteme A.I. destinate uzului militar. Și da, ai ghicit probabil, compania Anduril a fost denumită după legendara sabie dăruită lui Aragorn în cărțile lui Tolkien și trilogia de filme bazată pe ele. Dar apropo de Palantir:

A sosit primul trailer pentru filmul „28 Years Later”

Un sistem de securitate precum cel scos la vânzare de Sauron ar fi util și într-un scenariu postapocaliptic ca în cel din filmul 28 Years Later, succesorul apreciatului lungmetraj cu zombi 28 Days Later din 2002 și a continuării sale 28 Weeks Later care a apărut în 2007. Al treilea titlu a fost confirmat oficial de Sony Pictures în luna ianuarie, când studioul de film a dezvăluit de asemenea că acesta nu a fost gândit să încheie o trilogie începută cu 22 de ani în urmă. Dimpotrivă, șefii de la Sony vor ca acesta să stea la baza unei noi trilogii.

„Regizorul premiat cu Oscar Danny Boyle și scenaristul nominalizat la Oscar Alex Garland se reunesc pentru 28 Years Later, o nouă poveste terifiantă plasată în universul creat de 28 Days Later. Au trecut aproape trei decenii de când virusul furiei a scăpat dintr-un laborator de arme biologice, iar acum, în continuare sub o carantină aplicată cu brutalitate, unii au găsit modalități de a supraviețui printre cei infectați”, ne spune o parte a descrierii oficiale a noului film, potrivit EW. Nu o lungesc, că e edificator trailerul ce îl poți vedea puțin mai jos.

Distribuția filmului îi va include, dar nu va fi limitată la Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O’Connell și Erin Kellyman. Marea veste e că în film se va întoarce și Cillian Murphy, deși „într-un mod surprinzător”, după cum a declarat un șef de la Sony. Pentru actorul premiat cu Oscar anul acesta primul film 28 Days Later a marcat unul dintre primele sale roluri majore prin care s-a făcut remarcat la Hollywood. 28 Years Later e programat să apară în cinematografe în data de 20 iunie a anului viitor.

Ciri, nu Geralt, va fi protagonistul în „The Witcher 4”

Și tot la capitolul trailere noi, studioul polonez CD Projekt Red a venit cu primul trailer pentru îndelung așteptatul joc The Witcher 4. Iar trailer-ul cinematografic de 6 minute a dezvăluit că, deși jocul și serialul The Witcher de la Netflix urmează fire temporale diferite bazate pe scrierile lui Andrzej Sapkowski, polonezii au decis să urmeze exemplul platformei de streaming. Mai exact, următorul joc The Witcher o va avea protagonistă pe Ciri, nu Geralt. Vestea a căzut ca un trăznet printre fani, dacă judecăm după reacțiile de pe social media.

„Geralt va fi în joc, dar nu vrem să stricăm cu indicii rolul său exact. Va trebui să așteptați pentru mai multe [informații]”, a declarat CD Projekt Red pentru IGN. Într-un interviu separat acordat celui mai mare site din lume specializat pe industria jocurilor video, Małgorzata Mitrega, producătorul executiv al jocului, a apărat decizia de a o alege pe Ciri ca protagonistă, afirmând că hotărârea a fost „cea foarte organică și logică”: „Întotdeauna a fost vorba despre ea, încă de la saga citită în cărți. Este un personaj uimitor, cu multe fațete”.

„Și, desigur, i-am spus la revedere lui Geralt ca protagonist și anterior. Așa că aceasta este o continuare. Cred că pentru noi toți este ca și cum ea a fost menită să fie. Întotdeauna a fost vorba despre ea”, a insistat el. Sebastian Kalemba, regizorul jocului, a plusat la rândul său, afirmând că, deoarece Ciri este mai tânără decât Geralt, jucătorii vor avea mai multă libertate de a defini caracterul ei într-un mod în care nu ar fi putut să o facă cu Geralt. „De fapt, ea este pe cale să devină un Witcher,” a mai explicat Kalemba.

„Este pe punctul de a-și forma propriul codex, dar în termenii ei. Modul în care se ocupă de monștri, modul în care abordează misiunile, aventurile – totul este unic pentru ea. Și cred de asemenea că ne oferă mai mult spațiu pentru a spune pe alocuri povești diferite. Desigur, vrem să oferim jucătorului oportunitatea de a explora mai multe nuanțe, deoarece cu asta ne ocupăm. Dar ea merită asta”, a continuat regizorul jocului. Atât Kalemba, cât și Mitrega, au admis că ar putea exista o reacție negativă din „anumite părți” ale internetului față de decizie.

Însă ambii au insistat că Ciri a fost mereu menită să fie personajul principal. „Această alegere a avut o intenție clară. Nu a fost nici pe departe o loterie. Nu a fost ceva aleatoriu”, a spus Kalemba, adăugând că „îmi amintesc că aveam discuții acum 9 ani, vorbeam despre cine urmează. Răspunsul imediat a fost Ciri. Există multe motive în spatele acestei decizii. Am menționat deja câteva. Dar ea chiar merită să fie în centrul atenției și vrem ca jucătorii să-i trăiască povestea, pentru că are atât de multe de spus, atât de multe de demonstrat”.

Val de vești noi la Game Awards 2024

Spre deosebire de producțiile cinematografice, apariția primului trailer pentru un joc video ca The Witcher 4 nu înseamnă neapărat că acesta e pe cale să apară prea curând. De fapt, e puțin probabil ca el să fie finalizat anul viitor, un calendar de lansare mai plauzibil fiind cândva prin 2026. În schimb, cei de la CD Projekt Red au ales să facă marea dezvăluire la Game Awards 2024, cel mai important eveniment organizat anual pentru industria jocurilor video. Spre deosebire de anul trecut, nu mai trec în revistă toate premiile acordate.

Au făcut-o colegii de la StartupCafe, pentru cei interesați. Aș menționa însă că marele câștigător al serii a fost Astro Bot, jocul de tip platformer dezvoltat pentru PlayStation 5 de studioul japonez Team Asobi și distribuit de Sony Interactive. Jocul a mers acasă cu 4 premii, inclusiv cel mai râvnit dintre ele: cel mai bun joc video al anului 2024. A fost o oarecare surpriză întrucât mulți se așteptau, având în vedere popularitatea sa, ca marele premiu să meargă la jocul Black Myth: Wukong dezvoltat de chinezii de la Game Science.

Cum se întâmplă în fiecare an, și ediția din 2024 a Game Awards a venit cu un val de vești noi în materie de jocuri video. Încerc să le prezint pe cele care mi s-au părut cele mai interesante, pe scurt:

studioul american Naughty Dog a dezvăluit în sfârșit noul său joc pentru PlayStation, o aventură în spațiu care se va numi Intergalactic: The Heretic Prophet. Neil Druckmann, șeful studioului și regizorul noului său joc, a dezvăluit că acesta „o are în centrul său pe noua noastră protagonistă, Jordan A. Mun, o vânătoare de recompense periculoasă care ajunge naufragiată pe Sempiria – o planetă îndepărtată care a pierdut contactul cu universul exterior în urmă cu sute de ani”. Va fi prima franciză originală a Naughty Dog după 2013, când a lansat popularul joc The Last of Us. Deocamdată nu a fost anunțat un calendar de lansare pentru Intergalactic;

tot de la Naughty Dog am aflat la Game Awards că intenționează să porteze pentru PC și The Last of Us Part 2, titlul cu care a continuat în 2020 franciza. Pentru acesta a venit și cu o dată de lansare: 3 aprilie 2025, după cum ne arată un nou trailer. Având în vedere că e unul dintre cele mai populare jocuri video din ultimii ani, comentariile suplimentare mi se par de prisos. Aș adăuga doar că să sperăm totuși că portarea va fi mai reușită decât pentru primul joc, care s-a dovedit un dezastru după lansarea sa la sfârșitul lunii martie;

Gearbox Software a dezvăluit primele secvențe de gameplay pentru Borderlands 4 într-un trailer complet care continu[ dezvăluirea inițială de la Gamescom a următorului titlu al francizei populare. Printre altele, în noul trailer au fost prezentate fragmente de gameplay la persoana întâi și câteva personaje care revin, inclusiv Claptrap. Borderlands 4 urmează să fie lansat anul viitor, deși șefii de la Gearbox nu au dezvăluit deocamdată data exactă;

de la studioul Hangar 13 am avut parte în schimb de un nou trailer pentru Mafia: The Old Country, care, deși destul de scurt, ne oferă o primă privire mai detaliată asupra a ceea dezvoltatorii spun că va fi un sequel „liniar, centrat pe poveste” pentru franciză. Știam deja că noul joc Mafia va avea povestea plasată în Sicilia anilor 1900, cu ani înainte de evenimentele din primul joc Mafia și celelalte titluri. Deși nu avem o dată de lansare bătută în cuie, avem un calendar general: vara lui 2025 pentru PC, PlayStation 5 și Xbox Series X și S.

după câțiva ani de tăcere, cei de la studioul Obsidian Entertainment au revenit cu un nou trailer pentru jocul lor RPG de acțiune The Outer Worlds 2, oferindu-ne primele indicii asupra gameplay-ului și confirmând că jocul va fi lansat anul viitor pentru PC, Xbox Series X/S și PlayStation 5, urmând a putea fi cumpărat pe Steam și Game Pass. Obsidian s-a rezumat să afirme că noul titlu va veni cu „mai multă acțiune, mai multe arme și mai multă… grafică” (?!);

Se pare că aventurile gamerilor în Lands Between nu s-au încheiat, întrucât FromSoftware a anunțat la Game Awards Elden Ring Nightreign – un spin-off de sine stătător, de tip co-op, plasat într-o lume paralelă cu Elden Ring. Jocul va permite gamerilor să formeze echipe de până la doi prieteni și să exploreze o hartă condensată a zonei Limgrave din Elden Ring, care va fi infestată cu inamici și structuri aleatorii la începutul fiecărei sesiuni. Elden Ring Nightreign va fi lansat pentru PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S și PC anul viitor. Din nou, nu avem o dată de lansare bătută în cuie.

