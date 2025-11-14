Unde se situează România pe harta țărilor europene care au integrat cel mai bine AI în viața de zi cu zi, realizată de un gigant tech

Unele țări europene sunt mai entuziasmate decât altele să folosească în mod regulat inteligența aritificială (AI) în viața de zi cu zi sau la locul de muncă, arată un raport al Microsoft, citat de Euronews.com.

De la lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022, peste 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume au utilizat instrumente de AI, potrivit raportului privind răspândirea AI al Microsoft, publicat în luna noiembrie 2025. Rata de adoptare a AI este mai rapidă decât în cazul altor tehnologii importante, inclusiv internetul, computerul personal și smartphone-ul.

În prezent, Uniunea Europeană (mai ales țările sale cele mai bogate) se află în fruntea adoptării inteligenței artificiale, potrivit raportului. Un clasament al țărilor unde AI este cel mai bine integrată în viața de zi cu zi arată că Irlanda conduce blocul, cu 41,7%. Urmează Franța (40,9%) și Spania (39,7%).

La celălalt capăt al spectrului se află România (15,3%) și Grecia (17,7%), unde oamenii sunt cel mai puțin predispuși din UE să utilizeze AI în viața de zi cu zi sau la locul de muncă.

În afara UE, Norvegia și Regatul Unit sunt, de asemenea, două țări pasionate de AI: 45,3% dintre norvegieni și 36,4% dintre britanici utilizează inteligența artificială în mod regulat, potrivit raportului.

Microsoft a afirmat că, la nivel global, adoptarea AI este strâns legată de economia unei țări. În nordul globului, adoptarea este de aproximativ 23%, comparativ cu 13% în sudul globului.

De asemenea, adoptarea AI a fost mai rapidă în țările cu infrastructură puternică de electricitate, conectivitate și calculatoare. Cu toate acestea, aproape patru miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în regiuni în care acești factori rămân o provocare.

„Decalajul nu se datorează doar accesului la instrumente de AI, ci reflectă discrepanțe mai profunde în ceea ce privește infrastructura, educația și limba”, se arată în raport.