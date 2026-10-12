Ungaria a găsit o soluție mai puțin așteptată ca să irige terenurile afectate de secetă

Fermele piscicole din Ungaria fac echipă cu autoritatea naţională a apelor pentru a folosi apa rămasă în bazinele uriaşe atunci când sunt strânşi peştii pentru a ajuta la irigarea terenurilor agricole afectate de secetă şi a parcurilor, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Seceta din această vară, pe fondul valurilor de căldură de pe continent, a dus la un nivel scăzut record al râurilor, perturbând transportul fluvial şi activitatea centralei nucleare de la Paks.

În august, Guvernul a anunţat o nouă strategie care prioritizează „metodele naturale de reţinere a apei” pentru a ajuta în viitor la atenuarea pagubelor produse de secetă.

În mod tradiţional, apa din bazine, atunci când sunt strânşi peştii, este deversată în canale şi râuri. Dar în ultimii ani Organizaţia Interprofesională pentru Acvacultură şi Pescuit din Ungaria (MA-HAL) a redirecţionat o parte din apă către zonele umede din apropiere.

Acum, fermierii şi reprezentanţii parcurilor naţionale cer acces la apă, iar MA-HAL a anunţat că vrea să extindă programul la toate bazinele sale din ţară, care deţin aproape 300 milioane metri cubi de apă.

„În 2026, iazurile noastre cu peşti au reprezentat ultima sursă de apă pentru multe vieţuitoare. De aceea este important să extindem programul la nivel naţional”, a declarat şeful MA-HAL, Nandor Puskas, pentru Reuters.

Deşi a plouat în această toamnă şi seceta nu mai e atât de severă, premierul Peter Magyar a recunoscut urgenţa situaţiei gestionării apei.

„Ar fi trebuit să începem aceste lucrări cu ani în urmă. Am întârziat cu câţiva ani. Dar aceasta nu poate fi o scuză”, a afirmat luni Magyar.