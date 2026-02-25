Ungaria acuză Ucraina că pune la cale acțiuni care să-i afecteze sistemul energetic. Viktor Orban, ordin pentru desfășurarea de soldați la facilități-cheie

Premierul ungar Viktor Orban, la summitul liderilor europeni, la Castelul Biesen din Belgia, pe 12 februarie 2026. FOTO: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat miercuri Ucraina că plănuiește să perturbe sistemul energetic al Ungariei și a ordonat desfășurarea de soldați și echipamente pentru a proteja infrastructura critică din domeniul energetic, scriu Reuters și The Guardian.

Decizia lui escaladează și mai mult disputa cu Ucraina privind întreruperile livrărilor prin conducta de petrol Drujba, care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia – ambele țări acuzând Kievul de întreruperea prelungită a aprovizionării rafinăriilor lor.

Kievul susține că întreruperile sunt cauzate de un atac cu drone rusești care a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei. Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta acuzația lui Orban de miercuri.

Orban, într-o înregistrare video postată pe pagina lui de Facebook, a reiterat că închiderea conductei Drujba a avut „motive politice, nu tehnice” și a afirmat că rapoartele serviciilor de informații indică posibile perturbări suplimentare ale sistemului energetic al Ungariei.

„Văd că Ucraina pregătește noi acțiuni pentru a perturba funcționarea sistemului energetic maghiar”, a spus Orban.

„Din informații, este evident că această oprire fără precedent are motive politice, nu tehnice; guvernul ucrainean exercită presiuni asupra Ungariei și a Slovaciei prin blocada petrolieră”, a mai afirmat Viktor Orban, după o ședință a Consiliului Național de Apărare.

El a adăugat că Ungaria nu a fost aprovizionată cu petrol prin conducta Drujba începând din 27 ianuarie.

„Prin urmare, am ordonat întărirea protecției infrastructurii energetice critice. Acest lucru înseamnă că vom desfășura soldați și echipamente necesare pentru a respinge atacurile în apropierea facilităților energetice cheie”, a precizat șeful guvernului de la Budapesta.

El a adăugat că prezența poliției la centralele electrice, distribuitori și facilități de control va fi de asemenea mărită.

„Ungaria nu va fi șantajată”, a subliniat Orban.

Ungaria și Slovacia au menținut în ultimii ani legăturile cu Moscova și nu au fost de acord cu partenerii din Uniunea Europeană în ceea ce privește sprijinul militar acordat Ucrainei în lupta ei împotriva invaziei ruse.

Luni, Ungaria și-a menținut veto-ul asupra noilor sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și asupra acordării unui împrumut uriaș pentru Ucraina, pe fondul disputei privind aprovizionarea cu petrol.

Atacurile împotriva Ucrainei, UE și opoziției maghiare, intensificate înaintea alegerilor decisive

Orban a prezentat următoarele alegeri parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie, drept o alegere dificilă între „război sau pace”, afirmând că oponenții săi ar trage țara în războiul care face ravagii în țara vecină, Ucraina.

Astfel, în mesajul lui puternic conflictual de miercuri, Viktor Orban și-a intensificat retorica împotriva Ucrainei și UE, susținând de asemenea că „liderii bruxellezi” – termenul său disprețuitor pentru înalții oficiali ai UE – „au ajuns la un acord cu președintele (Volodimir) Zelenski pentru a continua războiul”.

„Aceasta este o veste proastă pentru Europa. Se prelungește un război care, în mod evident, nu are soluție pe câmpul de luptă, dar provoacă distrugeri imense”, a spus el, subliniind numărul mare de victime ale conflictului.

„Asta susține Bruxellesul”, a mai afirmat el.

Yesterday, the Brusselian leaders, with @vonderleyen at the forefront, reached an agreement with President @ZelenskyyUa to continue the war. This is bad news for Europe. A war is being prolonged that clearly has no solution on the battlefield, yet causes immense destruction.… pic.twitter.com/mYcznm3etp — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 25, 2026

Liderul de la Budapesta, care riscă să piardă puterea după 16 ani în cadrul scrutinului decisiv din aprilie, a susținut de asemenea că Ucraina și Europa pierd războiul și provoacă inutil Rusia la o confruntare nucleară – reluând, în esență, unele dintre cele mai recente narațiuni ale Kremlinului, notează The Guardian.

El a făcut și alte acuzații – fără a prezenta dovezi – potrivit cărora, în timpul recentei Conferințe de Securitate de la München, liderul partidului de opoziție maghiar Tisza, Peter Magyar, ar fi încheiat „un acord secret” cu UE, „sub patronajul Germaniei”, și și-ar fi oferit sprijinul pentru război.

„Ungaria trebuie să rămână în afara acestui conflict. Guvernul maghiar trebuie să protejeze securitatea țării”, a afirmat Orban.

Sondajele pentru alegerile din aprilie indică faptul că formațiunea lui Orban, Fidesz, se află chiar și cu 20 de puncte procentuale în urma partidului Tisza al lui Magyar, acesta fiind, probabil, motivul pentru care premierul ungar încearcă să-și intensifice retorica anti-ucraineană în încercarea de a obține câștiguri electorale, mai scrie publicația britanică.