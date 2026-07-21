Rusia ar trebui să înceteze livrările de petrol către Ungaria prin conducta „Drujba”, după declarația ministrului apărării de la Budapesta privind intenția de a „închide ușa în fața rușilor”. Cu această propunere a venit președintele partidului „Rusia Justă – Pentru Adevăr”, deputatul din Duma de Stat Serghei Mironov, citat de The Moscow Times.

Mironov, care conduce al treilea partid ca număr de mandate în parlamentul rus, a acuzat de asemenea că petrolul rusesc care ajunge în prezent pe ramura sudică a conductei „Drujba” la rafinăriile din Ungaria și Slovacia este livrat Ucrainei.

„Numai mie mi se pare această situație absurdă? Dacă la Budapesta sunt nemulțumiți de ceva, atunci să nu le mai impunem acest lucru. Închidem ramura conductei și toată lumea va fi mulțumită”, a declarat Mironov pentru RTVI.

El a continuat prin a spune că, dacă noile autorități de la Budapesta nu vor să rupă relațiile cu Moscova, atunci Ungaria să livreze ea produse petroliere în Rusia, care se confruntă cu o criză a carburanților provocată de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor sale.

„Sancțiuni (n.r. impuse de UE)? Este problema lor. Problema noastră este să reducem livrările de combustibil pentru Forțele Armate ale Ucrainei, de pe urma cărora «prietenii» noștri fac profit și, pe deasupra, ne mai și sfidează”, a conchis Mironov, fără a oferi dovezi privind presupusele livrări de combustibil ale Ungariei către Ucraina în scop militar.

Deputatul rus Serghei Mironov, FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Comentariile Budapestei care au provocat deranj la Moscova

Amenințările lui Mironov au venit după ce ministrul ungar al apărării Romulusz Ruszin-Szendi a declarat mai devreme în cursul lunii că Budapesta intenționează să „refacă încrederea” aliaților din NATO în Ungaria și să „închidă ușa în fața rușilor”.

El a acuzat de asemenea serviciile de informații ruse că încearcă să pătrundă în țările Uniunii Europene „pe ușa din dos” și a subliniat că „problemele de securitate națională, protecția infrastructurii critice, siguranța aprovizionării și apartenența la NATO nu admit niciun compromis”.

Conducta „Drujba” reprezintă una dintre principalele rute de transport al petrolului rusesc către Europa Centrală. Prin aceasta, Ungaria și Slovacia au primit ani la rând țiței în condiții mai avantajoase decât majoritatea celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Ungaria a început să primească din nou petrol rusesc prin conducta „Drujba” în aprilie

După introducerea sancțiunilor ca urmare a invadării Ucrainei, livrările de petrol rusesc prin ramura nordică a conductei „Drujba” au fost însă oprite. Din februarie 2023, Germania a început să primească prin această rută țiței din Kazahstan. Ungaria și Slovacia continuă să primească petrol prin conductă datorită unei derogări de la sancțiuni.

În ianuarie 2026, transportul de petrol prin ramura sudică a conductei „Drujba”, care traversează Ucraina, a fost suspendat după avariile provocate în urma unui atac rusesc.

Fluxul a fost reluat abia pe 23 aprilie, după alegerile parlamentare câștigate de partidul Tisza al lui Peter Magyar. În luna mai, livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin această rută au ajuns la 165.000 de barili pe zi, sub nivelul anterior de 200.000–235.000 de barili pe zi, potrivit Reuters.

Această evoluție s-a produs deoarece compania petrolieră ungară MOL, care deține rafinării în Ungaria și Slovacia, a decis să își diversifice sursele de aprovizionare. Compania a anunțat că a achiziționat anul acesta zece tipuri diferite de țiței și analizează rute suplimentare de transport, inclusiv prin Odesa.