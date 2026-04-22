Ucraina a înștiințat oficial MOL că va reporni petrolul rusesc prin conducta Drujba

Grupul petrolier ungar MOL a declarat miercuri că operatorul ucrainean al conductei Drujba a informat oficial că este pregătit să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia, transmite Reuters.

Ungaria și Slovacia au fost private de livrările de petrol rusesc prin Drujba de la sfârșitul lunii ianuarie, după ce un atac cu dronă rusesc a avariat conducta în vestul Ucrainei.

Premierul ungar Viktor Orban, care a pierdut puterea în urma alegerilor din 12 aprilie, precum și guvernul slovac condus de Robert Fico, au acuzat Ucraina că întârzie intenționat reparațiile, acuzații negate de Kiev.

O sursă din industria petrolieră a declarat pentru Reuters că Ucraina va relua miercuri pomparea petrolului prin conducta Drujba, după ce președintele Volodimir Zelenski a spus că lucrările de reparație au fost finalizate și a cerut Uniunii Europene să deblocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro, blocat de Budapesta în urma disputei legate de conductă.

Anunțul MOL privind reluarea livrărilor prin conducta Drujba

„JSC Ukrtransnafta, compania responsabilă pentru operarea secțiunii ucrainene a conductei Drujba, a informat oficial MOL că lucrările de reparație la conducta Drujba au fost finalizate și că situația de forță majoră în vigoare din 27 ianuarie 2026 a încetat la ora 18:00, pe 21 aprilie 2026”, a declarat MOL într-un comunicat.

„Potrivit notificării, JSC Ukrtransnafta este pregătită să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia.”

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, i-a cerut luni lui Zelenski să redeschidă conducta avariată cât mai curând posibil, odată ce aceasta este funcțională, și Rusiei să reia livrările de petrol prin aceasta.