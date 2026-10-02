Ungaria încearcă să calmeze tensiunile cu Rusia după ce Moscova a acuzat-o de „ostilitate deschisă”

Ungaria a luat act de expulzarea unui grup de angajați din misiunile sale diplomatice din Rusia, ordonată de Moscova ca represalii pentru o măsură similară luată recent de Budapesta împotriva diplomaților ruși, și a declarat că nu urmărește să amplifice tensiunile bilaterale, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Guvernul Ungariei ia act de decizia Rusiei, pe care o considerăm o măsură de răspuns”, a declarat Ministerul de Externe de la Budapesta, într-un comunicat dat publicității joi târziu.

„Ungaria nu are niciun interes într-o escaladare a tensiunilor diplomatice”, se adaugă în comunicat, care se referă la anunțul făcut în cursul zilei de joi de Rusia privind expulzarea unui număr nespecificat de oficiali de la ambasada Ungariei la Moscova și de la consulatele ungare din Kazan și Sankt Petersburg.

„Pe 1 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei în Federația Rusă, Gabor Gergics”, a declarat MAE rus într-un comunicat remis joi.

Pe lângă expulzarea diplomaților ungari, comunicatul a precizat că lui Gergics i-a fost transmis un „protest vehement” în legătură cu „cererea nefondată” și „deschis ostilă” a autorităților maghiare din 8 septembrie 2026 ca zece diplomați ruși să părăsească țara.

Ungaria expulzase un număr fără precedent de diplomați ruși

Când a anunțat această măsură în data de 8 septembrie, Budapesta a declarat că angajații ruși expulzați au desfășurat activități „inacceptabile” și a argumentat că declararea lor ca personae non gratae era necesară pentru „protejarea securității și suveranității” țării fără a rupe relațiile diplomatice cu Moscova.

Portalul ungar de știri Telex sublinia la momentul respectiv că amploarea expulzării a fost una fără precedent pentru Budapesta.

În comunicatul său de joi, MAE ungar a reiterat această poziție „bazată pe considerații de securitate națională”, dând în același timp asigurări că funcționarea misiunilor sale diplomatice în Rusia va fi „pe deplin garantată”.

Guvernul conservatorului Peter Magyar, care a preluat funcția în luna mai, a schimbat politica externă a țării, distanțându-se de pozițiile proruse ale executivului anterior condus de ultranaționalistul Viktor Orban.