Rusia acuză Ungaria de „ostilitate deschisă” și îi expulzează diplomați din Moscova, Sankt Petersburg și Kazan

„Pe 1 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei în Federația Rusă, Gabor Gergics”, a declarat MAE rus într-un comunicat.

Rusia a anunțat miercuri că expulzează un grup de angajați de la Ambasada Ungariei la Moscova și de la consulatele sale generale din Kazan și Sankt Petersburg, după ce Budapesta a anunțat luna trecută expulzări ale unor diplomați ruși, transmite Interfax.

Acesta a menționat că i-a transmis lui Gergics un „protest vehement” în legătură cu „cererea nefondată” și „deschis ostilă” a autorităților maghiare din 8 septembrie 2026 ca un număr de angajați diplomatici ruși să părăsească țara.

„Diplomatul maghiar a fost informat că, drept măsură de represalii, un grup de angajați ai Ambasadei Ungariei la Moscova și ai Consulatelor Generale ale Ungariei la Sankt Petersburg și Kazan trebuie să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de două săptămâni”, a conchis comunicatul emis de MAE rus.

Ungaria anunțase luna trecută că a decis să expulzeze 10 diplomați ruși, ministrul maghiar de externe Anita Orbán declarând că aceștia „s-au angajat în activități în Ungaria care sunt inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena”.

„Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Ea nu implică ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc și respectarea normelor”, a mai precizat șefa diplomației maghiare.

Portalul ungar de știri Telex sublinia la momentul respectiv că amploarea expulzării a fost una fără precedent pentru Budapesta.

Noul guvern al Ungariei a schimbat placa în relațiile cu Rusia

Noul guvern al Ungariei condus de Peter Magyar a condamnat oficial agresiunea militară a Rusiei şi şi-a anunţat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei, potrivit orientărilor politice publicate în august, marcând o ruptură bruscă de la politicile favorabile Rusiei ale fostului prim-ministru Viktor Orban.

„Comportamentul Rusiei reprezintă o ameninţare pentru Ungaria, Europa şi ordinea mondială”, a menționat documentul oficial maghiar, care a adăugat că Moscova expune minoritatea maghiară din regiunea Transcarpatia a Ucrainei „la un pericol grav”.

Liniile directoare, semnate de prim-ministrul Peter Magyar, au stabilit priorităţile de politică externă ale Budapestei pentru Adunarea Generală a ONU din septembrie de la New York.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă şi susţine pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional”, se menţionează în document.

De asemenea, acesta recunoaşte dreptul Kievului la autoapărare şi susţine negocierile în vederea obţinerii „unei păci durabile şi a unor garanţii de securitate pe termen lung”.

Nou capitol pentru Ungaria și în relațiile cu UE

Premierul Magyar a schimbat treptat politica externă a Budapestei de când l-a înlăturat de la putere pe Orban în urma alegerilor din luna aprilie. El a luat măsuri pentru a restabili relaţiile cu Bruxelles-ul, a obţinut un acord care a deblocat 16,4 miliarde de euro din fondurile îngheţate de UE şi a ridicat veto-ul Ungariei în ceea ce priveşte rambursarea către ţările UE a costurilor armelor trimise la Kiev.

În plus, el a anunţat în august o revizuire a acordului nuclear istoric Paks II încheiat de Orbán cu Moscova. Orbán a semnat acordul cu compania rusă Rosatom în 2014, susţinut de o finanţare din partea Rusiei de până la 10 miliarde de euro.

Cu toate acestea, guvernul lui Magyar se opune în continuare accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE şi a încercat să încetinească negocierile de aderare dintre Bruxelles şi Kiev.

De asemenea, el a continuat importurile de energie din Rusia.