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Actualitate

Rusia acuză Ungaria de „ostilitate deschisă” și îi expulzează diplomați din Moscova, Sankt Petersburg și Kazan

Sebastian Jucan
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Rusia a anunțat miercuri că expulzează un grup de angajați de la Ambasada Ungariei la Moscova și de la consulatele sale generale din Kazan și Sankt Petersburg, după ce Budapesta a anunțat luna trecută expulzări ale unor diplomați ruși, transmite Interfax.

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„Pe 1 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei în Federația Rusă, Gabor Gergics”, a declarat MAE rus într-un comunicat.