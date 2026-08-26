O țară din Europa care a cochetat cu Putin se distanțează de Rusia și o declară o amenițare statală

Noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o „amenințare” pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban, informează miercuri agenția DPA, citată de Agerpres.

Clasificarea se regăsește într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a ONU din septembrie. Documentul a fost semnat de noul premier Peter Magyar și publicat marți seară în „Magyar Kozlony”, Monitorul Oficial al țării.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional”, se arată în document. Acesta notează de asemenea că Ungaria recunoaște dreptul la autoapărare al vecinului său estic.

Conform liniilor directoare, delegația ungară care va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite va avea sarcina de a acționa în conformitate cu obiectivele guvernului și de a susține interesele naționale ungare.

Ungaria afirmă și că Rusia pune în pericol minoritatea maghiară din Transcarpatia

„Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală și, de asemenea, pune în pericol grav minoritatea maghiară care trăiește în Transcarpatia”, se menționează în documentul citat de agenția ungară de presă MTI.

Budapesta susține toate eforturile care ar duce la negocieri privind „o pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung” pentru Ucraina.

Agenția DPA notează că sub guvernele lui Viktor Orban Ungaria a obținut ameliorarea sau a obstrucționat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și a purtat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără de invazia rusă la scară mare din februarie 2022. Poziția Ungariei a atras critici constante din partea Uniunii Europene.

După preluarea puterii, Peter Magyar a anunțat rapid o îndepărtare de politica externă a predecesorului său. Guvernul său de centru-dreapta a permis începerea negocierilor de aderare la UE cu Kievul în iunie, negocieri pe care Orban le respinsese timp de doi ani.

Cu toate acestea, spre deosebire de alte țări membre ale NATO, Ungaria continuă să refuze să furnizeze arme Kievului. Guvernul lui Peter Magyar se opune totodată unei aderări accelerate a Ucrainei la UE.