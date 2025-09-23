Ungaria lui Viktor Orban respinge o cerere majoră făcută de Donald Trump în privința Rusiei: „Poate fi frumos să visăm”

Președintele SUA, Donald J. Trump, și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, D.C., pe 13 mai 2019. FOTO: Chris Kleponis / Zuma Press / Profimedia

Budapesta a semnalat că va continua să cumpere petrol din Rusia, în ciuda cererilor Casei Albe ca aliații NATO să găsească alternative în acest sens, a declarat ministrul de externe al țării pentru The Guardian.

Donald Trump a cerut Europei să oprească importurile de petrol rusesc, dar într-un interviu acordat în marja celei de-a 80-a sesiuni anuale a Adunării Generale a ONU, Péter Szijjártó a spus că Ungaria nu poate face acest lucru.

„Nu putem asigura aprovizionarea sigură (cu produse energetice) a țării noastre fără surse rusești de petrol sau gaze”, adăugând că „înțelege” abordarea lui Trump.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică”, a spus el. „Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol și gaze de undeva (în afară de Rusia), dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură”, a adăugat oficialul.

Declarațiile lui Szijjártó au venit după ce Trump a condiționat noile sancțiuni împotriva Rusiei de deconectarea NATO de la aprovizionarea cu energie din Rusia.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia”, a declarat Trump săptămâna trecută pe platforma sa socială Truth Social.

Grupul MOL, deținut de statul maghiar, importă anual aproximativ 5 milioane de tone de petrol prin conductele Drujba, furnizând țiței rafinăriilor din Ungaria și Slovacia.

Bloomberg a relatat că UE ia în considerare restricții comerciale care ar putea reduce sau opri livrările de petrol prin conductă și că acestea ar putea fi introduse fără consimțământul unanim.

Alte voci din SUA au făcut de asemenea presiuni asupra Ungariei și Slovaciei.

„Când vine vorba de cumpărarea petrolului rusesc, acum totul se reduce practic la Ungaria și Slovacia”, a scris senatorul republican Lindsey Graham, un aliat al lui Trump care se numără printre cei mai mari susținători ai Ucrainei din anturajul său.

„Sper și mă aștept ca acestea să ia în curând măsuri pentru a ne ajuta să punem capăt acestui masacru. Dacă nu, vor exista consecințe”, a avertizat acesta.

Liderii europeni au făcut la rândul lor presiuni asupra Ungariei și Slovaciei pentru a înceta achiziționarea de petrol rusesc, dar apelurile au fost ignorate.

Szijjártó i-a numit pe oficialii din Europa de Vest „fanatici” și a spus că este „total imposibil să se poarte un dialog rațional, bazat pe fapte și bun simț”.