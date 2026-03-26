Ungaria pune sub acuzare pentru spionaj un cunoscut jurnalist care a relatat despre legăturile dintre ministrul de Externe și Moscova

Jurnalistul de investigații maghiar Szabolcs Panyi este acuzat că desfășurat acțiuni de spionaj în coordonare cu o altă țară, a anunțat joi Gergely Gulyás, șeful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit ABC.

Panyi scrie pentru publicația de investigații maghiară Direkt36, precum și pentru publicația de investigații central-europeană VSquare, cu sediul la Varșovia. El a negat acuzațiile, iar VSquare a acuzat guvernul Ungariei că „recurge la tactici autoritare” pentru a-l discredita pe jurnalist și relatările sale.

Jurnalistul scrie în special pe teme de securitate națională și informații și a publicat investigații ample în care detaliază operațiunile de influență rusă în Ungaria, precum și relația dintre Moscova și ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

Acuzat că a dat numărul lui Szijjarto către „un organ de stat”

Scandalul a pornit după ce, luni, un canal de știri conservator maghiar, Mandiner, a publicat un articol și un fișier audio în care jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi vorbește cu o sursă și spune că a dat către „un organ de stat al unei țări din UE” două numere de telefon pe care Szijjarto le-a folosit pentru apeluri.

Tot, luni, pe pagina sa de Facebook, Panyi a confirmat că discuția a avut loc. El a spus că a folosit numerele pentru a le compara cu informațiile primite de la serviciul de securitate al unei țări europene pentru un articol de investigație privind transferul de informații de către Szijjarto către Rusia.

Panyi a declarat pentru Reuters că guvernul a folosit metode ale serviciilor secrete pentru a dezvălui informații despre comunicările unei surse atunci când el investiga o „chestiune neplăcută” pentru autorități.

Szijjarto, acuzat că transmitea Rusiei ce vorbeau liderii UE

Washington Post, citând mai mulți oficiali actuali și foști din domeniul securității europeni, a relatat în weekend că Szijjártó se consulta în mod regulat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în pauzele ședințelor Consiliului UE pentru a-i oferi „rapoarte directe despre ceea ce s-a discutat” și posibile soluții.

Szijjártó a respins acuzații dar a recunoscut în același timp că se consultă cu Lavrov înainte și după ședințele miniștrilor de externe ai UE cu privire la agenda și deciziile lor.

Acuzațiile guvernului

În conferința de presă de joi, Gergely Gulyás, șeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orbán, a declarat că ministrul justiției din Ungaria a depus acuzații împotriva lui Panyi, sub suspiciunea de spionaj. Gulyás a spus că Panyi a „spionat împotriva propriei țări în cooperare cu un stat străin” și că rolul său de jurnalist a fost o „activitate de acoperire”.

Gulyás a adăugat că este „discutabil din punct de vedere juridic” dacă activitățile jurnalistului au constituit trădare.

Replica jurnalistului

Panyi a negat orice faptă ilegală și a respins acuzațiile guvernului maghiar conform cărora ar fi împărtășit numărul de telefon al lui Szijjártó cu un stat străin.

„Acuzarea jurnaliștilor de investigație de spionaj este practic fără precedent în secolul XXI pentru un stat membru al Uniunii Europene. Este ceva tipic Rusiei, Belarusului și regimurilor similare ale lui Putin”, a scris el.

„Nu numai că nu m-am implicat niciodată în spionaj, dar îmi văd munca de investigație ca pe un fel de activitate jurnalistică de contrainformații” pentru a contracara operațiunile rusești, a adăugat el.

Jurnalistul, spionat la rândul său în trecut

O investigație realizată de un consorțiu internațional în 2021 a constatat că Panyi fusese vizat de programul spyware de nivel militar Pegasus, produs de NSO Group, cu sediul în Israel. Pegasus se infiltrează în telefoane pentru a colecta date personale și de localizare și poate controla pe ascuns microfoanele și camerele telefonului.

Un oficial guvernamental de rang înalt din partidul lui Orbán a recunoscut ulterior că guvernul maghiar a achiziționat și implementat software-ul, care a fost folosit împotriva a cel puțin 10 avocați, un politician din opoziție și mai mulți jurnaliști critici la adresa guvernului.