Ungaria vrea combustibil nuclear din SUA, „pe lângă relațiile existente cu furnizorii ruși”. Anunțul lui Peter Szijjarto, aflat la Washington

Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjarto, a anunțat miercuri într-un interviu pentru televiziunea de stat M1 că țara sa va începe discuțiile pentru achiziționarea de combustibil nuclear din Statele Unite pentru a-și diversifica aprovizionarea, transmite Reuters.

Szijjarto, care se află la Washington de marți, a spus că Ungaria are nevoie de mai mult combustibil nuclear pentru a-și acoperi necesarul tot mai mare de energie pe măsură ce își extinde centrala nucleară. El a precizat că Ungaria va continua să cumpere combustibil nuclear și din Rusia.

„Pe lângă relațiile existente cu furnizorii ruși, începem consultări și cu privire la achiziționarea de combustibil nuclear din Statele Unite, pentru a putea deservi în siguranță capacitatea noastră nucleară sporită”, a declarat Szijjarto pentru M1.

Șeful diplomației ungare s-a întâlnit s-a întâlnit cu reprezentanți ai Departamentului de Energiei din SUA și ai furnizorului american de echipamente nucleare Westinghouse pentru a discuta subiectul miercuri, potrivit reporterului care a discutat cu Szijjarto.

Szijjarto nu a oferit detalii despre momentul în care Ungaria ar putea cumpăra efectiv combustibil nuclear din SUA sau cu privire la cât din nevoile sale ar putea fi acoperit de importurile din SUA.

Centrala nucleară de la Paks, din Ungaria, are în prezent patru reactore mici de fabricație rusă, VVER 440, cu o capacitate combinată

Ungaria intenționează să prelungească durata de viață a reactoarelor actuale cu 20 de ani și extinde în același timp centrala, unde compania rusă Rosatom construiește încă două reactoare VVER cu o capacitate de 1,2 gigawați fiecare.

Proiectul de extindere „Paks II”, care a fost întârziat semnificativ, a fost atribuit companiei Rosatom în 2014, fără licitație, o situație invocată adesea ca semn semn al legăturilor apropiate dintre prim-ministrul Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin.

Anul trecut, guvernul Ungariei a anunțat că va cumpăra combustibil nuclear și de la compania franceză Framatome, începând din 2027.