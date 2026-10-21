Ungaria vrea să adopte euro „cât mai curând posibil” și taie cheltuielile pentru a reduce deficitul bugetar

Guvernul Ungariei speră că o ajustare bugetară axată pe reduceri de cheltuieli în următorii ani va deschide calea către o reducere sustenabilă a deficitului și va pune țara pe traiectoria adoptării euro „cât mai curând posibil”, a declarat ministrul ungar al finanțelor Andras Karman pentru Reuters.

Primul buget al premierului Peter Magyar, considerat un test esențial al angajamentului de a îndeplini până în 2030 condițiile necesare adoptării euro, vizează un deficit de 4,9% din Produsul Intern Brut în 2027, cu mult sub nivelul de 7,5% estimat pentru acest an.

Reuters notează că investitorii au privit reducerea de cheltuieli, mai amplă decât se anticipa, drept un prim pas pozitiv. Cu toate acestea, unii economiști au avertizat că volatilitatea de pe piețele globale de obligațiuni și de energie ar putea frâna creșterea economică a Ungariei, precum și eforturile de reducere a deficitului.

„Nu ne propunem doar să maximizăm reducerile deficitului pe termen scurt”, a declarat ministrul Karman într-un interviu acordat Reuters.

„Adoptăm măsuri sustenabile de reducere a deficitului, care ne apropie de un deficit sub 3% din PIB în 2030 și, implicit, de adoptarea euro, în loc să ne concentrăm pur și simplu pe diminuarea deficitului din 2027”, a explicat acesta.

Ungaria trebuie să ia decizii dificile în vederea ajustării bugetului pentru adoptarea euro

Măsurile necesare includ decizii care ar putea avea un cost politic, precum plafonarea scutirii de impozit pe venit acordate mamelor sau oprirea introducerii treptate a unei pensii suplimentare echivalente cu valoarea unei luni de pensie. Aceste politici au fost moștenite de la fostul premier Viktor Orbán, iar actualul guvern le consideră nesustenabile.

„Cu cât euro poate fi introdus mai curând, cu atât mai bine pentru Ungaria”, a declarat Karman, marcând o schimbare radicală de direcție față de politica lui Orbán, care s-a opus ferm adoptării monedei euro. „Cred că acest lucru va fi determinat în principal de reducerea deficitului”, a subliniat actualul ministru al finanțelor de la Budapesta.

Cabinetul lui Magyar speră ca, prin concentrarea ajustării bugetare în prima parte a mandatului său, să evite situația în care ar trebui să recurgă la reduceri de cheltuieli mai târziu, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 2030.

Primul buget al lui Magyar a scos de asemenea în evidență dificultățile legate de renunțarea la unele dintre politicile emblematice din era Orbán, precum taxele sectoriale ridicate sau o măsură costisitoare de sprijin energetic pentru gospodării.

Costul măsurii de plafonare a prețurilor energiei pentru consumatorii casnici, la care UE a cerut Ungariei să renunțe, va crește anul viitor cu 232 de miliarde de forinți (716 milioane de dolari), depășind cele 200 de miliarde de forinți pe care Magyar urmărește să le obțină dintr-o nouă taxă pe avere.

Când se așteaptă Ungaria să poată adera la euro

Karman a declarat că reducerea deficitului Ungariei sub pragul de 3% din PIB în 2030 ar permite adoptarea euro în 2032, în concordanță cu așteptările piețelor, deși guvernul lui Magyar nu a stabilit încă o dată-țintă.

Reducerea deficitului bugetar la sub 3% din PIB este o condiție obligatorie pentru adoptarea euro.

Guvernul lui Magyar intenționează să formeze anul viitor un grup de lucru împreună cu banca centrală, pentru a identifica sarcinile care trebuie îndeplinite înainte ca Ungaria să intre în Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM-2), anticamera zonei euro, și pentru a elabora un calendar pe care Karman l-a descris drept „realist”.

„Zona euro reprezintă un ansamblu de instituții mult mai complicat decât în urmă cu 10 sau 15 ani”, a spus acesta pentru Reuters.

Deși atât Magyar, cât și Zoltan Kurali, viceguvernatorul băncii centrale, au declarat că Ungaria nu ar trebui să ezite să adere la ERM-2, Karman a afirmat că procesul nu ar trebui grăbit.

„Scopul nu este să intrăm în ERM-2 cât mai repede posibil, ci să adoptăm euro cât mai curând posibil și să petrecem în ERM-2 doar timpul strict necesar”, a declarat Karman.