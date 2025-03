Unii aliați iau în calcul să împărtășească mai puține informații secrete cu SUA din cauza relațiilor dintre administrația Trump și Rusia, scrie presa americană

Unii aliați ai SUA iau în considerare reducerea cantității de informații împărtășite cu Washingtonul ca răspuns la abordarea conciliantă pe care o are administrația Trump în raport cu Rusia, au declarat patru surse pentru NBC News.

Aliații cântăresc această mișcare pe fondul preocupărilor referitoare la protejarea agenților străini ale căror identități ar putea fi dezvăluite din greșeală, au explicat sursele, printre care și un oficial străin.

Fiecare serviciu de informații își tratează angajamentele față de agenții străini ca fiind sacrosante, angajându-se să îi țină în siguranță și să le protejeze identitățile. Orice gest care ar pune în pericol această obligație ar încălca încrederea dintre părți, au spus foștii oficiali, și asta le-ar putea face pe unele agenții de spionaj să rețină o parte din informațiile pe care le împărtășesc cu Washingtonul.

Aliații, printre care Israel, Arabia Saudită și membri ai alianței de intelligence Five Eyes (pe care SUA o are cu Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă), examinează modul în care ar putea revizui protocoalele de partajare a informațiilor pentru a ține cont de relațiile tot mai calde pe care le are administrația Trump cu Rusia, mai spun sursele NBC News.

„Acele discuții au loc deja”, a spus o sursă care știe în mod direct despre ele.

Totuși, potrivit surselor, încă nu a fost luată vreo decizie și nu a fost întreprinsă vreo acțiune.

Deși măsura în care se schimbă politica SUA față de Rusia este deocamdată neclară, aliații cântăresc eventualele implicații ale situației, a declarat un oficial occidental.

Întrebat despre o posibilă limitare a informațiilor pe care le împărtășesc aliații cu Washingtonul, un purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă a spus că președintele Donald Trump are o viziune clară asupra adversarilor SUA.

„SUA au capacități de intelligence (colectare de informații cu valoare politico-militară, n.r.) de neegalat, tocmai de aceea există inițiative de schimb de intelligence precum Five Eyes”, a afirmat purtătorul de cuvânt Brian Hughes.

„Președintele Trump este atent la toate amenințările pe care adversarii noștri le prezintă la adresa securității noastre naționale și va lucra cu orice aliat sau partener care înțelege lumea periculoasă moștenită după anii dezastruoși ai lui Biden”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Oficialii administrației Trump și câțiva congresmeni republicani au apărat modul în care gestionează președintele relația cu Rusia, spunând că este o tactică menită să aducă Moscova la masa negocierilor pentru a pune capăt unui război care destabilizează Europa. Totuși, în rândul aliaților SUA, nivelul de neîncredere în ceea ce îl privește pe președintele rus Vladimir Putin, fost ofițer KGB, rămâne ridicat.

În plan public, aliații îndelungați ai Statelor Unite au minimalizat subiectul. Marea Britanie, cel mai important partener al Washingtonului în materie de intelligence, a precizat că nu intenționează să reducă nivelul de cooperare în materie.

„SUA este cel mai apropiat aliat al Regatului Unit și vom continua să cooperăm strâns în chestiunile de apărare, intelligence și securitate”, a spus un purtător de cuvânt al guvernului britanic. „Orice altă sugestie este total neadevărată”, a adăugat reprezentantul Londrei.

Serviciul Canadian pentru Informații de Securitate a declarat că are relații strânse cu numeroase structuri din SUA, care sunt „de lungă durată și rezistente”.

„Canada apreciază profund parteneriatul său cu Statele Unite și credem că este în interesul strategic al ambelor țări să continue cooperarea noastră puternică în materie de securitate națională”, se arată în comunicatul instituției canadiene.

Un oficial israelian a lăudat la rândul său alianța cu SUA: „Cooperarea dintre Israel și Statele Unite la toate nivelurile, inclusiv schimbul de date cruciale de intelligence, este la fel de puternică și solidă ca întotdeauna”.

Oficialii din Noua Zeelandă, Arabia Saudită și Australia nu au răspuns solicitării NBC News de a comenta subiectul.