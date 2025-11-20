Unii migranți ar putea aștepta și 20 de ani pentru rezidența permanentă în Marea Britanie. Guvernul pregătește reguli noi: „Nu este un drept, ci un privilegiu”

Migranții care se află legal în Regatul Unit ar putea fi nevoiți să aștepte până la 20 de ani înainte de a putea să obțină statutul de rezident permanent, potrivit unor propuneri elaborate de guvernul de la Londra, transmite BBC.

Secretarul britanic pentru afaceri interne, Shabana Mahmood, a anunțat că perioada de calificare pentru permisiunea de ședere pe perioadă nedeterminată va fi extinsă de la cinci la 10 ani. Măsura va fi aplicată pentru cele circa 2,6 milioane de persoane care au sosit în Regat începând din 2021. Modificările nu se vor aplica persoanelor care au obținut deja rezidența permamentă.

Pachetul este doar cea mai recentă dintr-o serie de modificări privind sistemul de imigrație pe care le-a anunțat Mahmood în ultima săptămână.

Ea a spus că a deveni parte a Regatului Unit „nu este un drept, ci un privilegiu – și unul care trebuie câștigat”.

ILR permite stabilirea fără restricții

Permisiunea de ședere pe perioadă nedeterminată, sau Rezidența Permanentă (ILR), îi permite unei persoane să locuiască permanent în Regatul Unit, să lucreze fără restricții și să acceseze serviciile publice. Este, de asemenea, un pas cheie către obținerea cetățeniei britanice.

În prezent, majoritatea titularilor de vize de muncă și de familie pot solicita ILR după cinci ani. În baza modificărilor propuse, perioada standard de așteptare va fi de 10 ani – cu o serie de criterii care ar prelungi sau, după caz, scurta această perioadă.

Migranții legali care solicită beneficiile pentru mai puțin de 12 luni vor trebui să aștepte 15 ani;

Persoanele care au sosit cu vize de sănătate și asistență socială post-Brexit ar trebui să aștepte 15 ani, față de cinci ani cât este în prezent;

Migranții care depind de beneficii mai mult de 12 luni se confruntă cu o perioadă de așteptare de 20 de ani pentru stabilire, de patru ori mai mult decât perioada actuală și cea mai lungă din Europa.

„Amploarea sosirilor din ultimii ani a fost fără precedent”

Anunțând modificările propuse, în Camera Comunelor, Mahmood a spus că „migrația va fi întotdeauna o parte vitală din povestea Marii Britanii”.

„Însă amploarea sosirilor din ultimii ani a fost fără precedent”, adăugat secretarul britanic pentru afaceri interne.

Datele Ministerului de Interne arată că migrația netă a adăugat 2,6 milioane de persoane la populația Regatului Unit între 2021 și 2024. Astfel, este de așteptat ca ajutoarele pentru stabilire să crească în următorii cinci ani.

Miniștrii intenționează să introducă un sistem de „stabilire câștigată”, care le cere migranților să demonstreze integrare socială, contribuție economică și un „caracter” bun înainte de a li se acorda statutul de rezident permanent.

Aplicanții vor trebui să îndeplinească criterii minime mai stricte, inclusiv echivalentul examenului de limbă engleză standard nivel A, un cazier judiciar curat și un venit anual de peste 12.570 de lire sterline timp de cel puțin trei ani. Vor exista rute accelerate pentru cei care aduc o „contribuție supradimensionată” Regatului Unit.

Guvernul intenționează să introducă schimbările începând din primăvara anului 2026, după încheierea consultărilor pe 12 februarie.

Sursa foto: Julius Kielaitis | Dreamstime.com