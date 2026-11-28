Creșterea accelerată a numărului de prosumatori din România riscă să creeze dezechilibre majore în sistemul energetic, avertizează companiile care gestionează rețelele. În lipsa reglementărilor, unii prosumatori modifică setările invertoarelor pentru a injecta mai multă energie, dar ridică tensiunea în toată rețeaua, existând riscul să apară pene de curent și chiar incendii.

România a încurajat instalarea panourilor fotovoltaice într-un ritm mult mai rapid decât a reușit să modernizeze rețelele electrice. În plus, prosumatorii livrează energie în rețea fără nicio regulă, provocând dezechilibre la nivelul sistemului românesc de distribuție, în timp ce în alte țări există norme tehnice stricte, arată studiul „Dezvoltarea prosumatorilor în România: provocări și direcții de acțiune”, realizat de think-tank-ul Energy Policy Group (EPG) la inițiativa companiei Distribuție Oltenia.

Integrarea rapidă a prosumatorilor pune presiune pe rețelele de distribuție, iar lipsa unor mecanisme eficiente de control riscă să genereze costuri suplimentare pentru întregul sistem, spune studiul.

Astfel, o inițiativă benefică pentru tranziția energetică începe să genereze probleme tehnice și economice care sunt suportate de toți consumatorii, inclusiv de cei care nu au panouri solare.

Creșterea tensiunii în rețea provoacă pene de curent

Una dintre măsurile propuse de autorii studiului pentru autoritățile din domeniu vizează introducerea unor norme care să permită deconectarea automată a invertoarelor atunci când tensiunea din rețea depășește limitele admise. Aceasta deoarece creșterea excesivă a tensiunii afectează stabilitatea rețelei și poate provoca pene de curent și avarii la instalațiile electrice și la aparatele electrocasnice. În situații grave, astfel de incidente pot genera incendii și pot pune în pericol vieți omenești.

„În prezent, unii dintre prosumatori modifică setările invertoarelor pentru a introduce mai multă energie în rețea. Însă în acel moment ei produc dezechilibre în rețea care duc la oprirea altor invertoare din vecinătate”, spune Ondrej Safar, directorul general al companiei Distribuție Oltenia (DEO), prezent la lansarea studiului.

El a precizat că DEO a primit numeroase sesizări din partea consumatorilor care au reclamat pene de curent sau oprirea invertoarelor, însă verificările efectuate au arătat că problemele erau provocate de alți prosumatori care își modificaseră echipamentele.

„Nu spun că toți fac asta. 99% dintre prosumatori sunt corecți și ajută sistemul energetic cu producția lor. Însă problema este lipsa de reglementare a acestui segment, care permite apariția unor astfel de situații. Am întâlnit câteva zeci de astfel de cazuri”, a continuat Safar.

Soluția este introducerea prin norme legislative a controlului tensiunii și limitarea automată a injecției în rețea atunci când limitele sunt depășite.

Bateriile ar trebui să fie obligatorii pentru noii prosumatori

O altă problemă este faptul că în anumite zone numărul distribuitorilor a crescut foarte mult și este nevoie de investiții suplimentare masive în întărirea rețelei zonale și a stațiilor de transformare, iar aceste investiții sunt distribuite în facturile tuturor consumatorilor din acea zonă, indiferent dacă sunt prosumatori sau nu, mai arată studiul EPG.

La începutul acestui an, un alt studiu, realizat de Asociația Furnizorilor de Energie din România, preciza că fiecare MWh introdus de prosumatori în rețea generează furnizorilor costuri suplimentare între 200 și 372 de lei pe MWh, pe care, în final, aceștia le adaugă în facturile tuturor consumatorilor. Potrivit calculelor HotNews, acest lucru înseamnă că fiecare consumator contribuie, în medie, cu până la 200 de lei pe an pentru a susține producția introdusă în rețea de prosumatori, însemnând aproximativ 16 lei pe lună.

Soluția este încurajarea prosumatorilor de către stat să-și instaleze baterii de stocare, astfel încât să consume local energia produsă, fără să o mai injecteze în rețea.

„Părinții mei, care locuiesc în Cehia, sunt prosumatori și au fost nevoiți încă de la început să-și monteze baterie de stocare, a fost o condiție a statului ceh. Cred că și în România noii prosumatori trebuie să fie obligați de către stat să-și monteze baterii”, mai spune Ondrej Safar.

Ce s-a întâmplat în alte țări

„Prosumatorii fac parte din tranziția energetică, dar și alte țări au luat măsuri legislative și de reglementare pentru a pune totul într-o bună ordine. Toate lumea e de acord că sunt probleme reale și trebuie luate măsuri de politici publice”, a susținut și Radu Dudău, președintele EPG.

Astfel de probleme au existat și în alte țări. În Grecia, spre exemplu, faptul că rețelele au fost saturate a dus la restricții pentru noile instalații fotovoltaice. Unele se pot racorda doar dacă energia e folosită doar pentru autoconsum, fără injecţie în rețea.

Un alt exemplu de țară care a luat măsuri este Olanda, unde la tensiunea de peste 253 V invertoarele prosumatorilor se deconectează automat. Congestiile au amânat racordări și au limitat capacitatea de injecţie, mai ales pentru instalaţiile mari.

Totodată, în Olanda, nu mai există compensare cantitativă, adică ceea ce produci să se scadă din factură, cum se întâmplă în România. Injecția în rețea este remunerată separat, iar furnizorii pot taxa injectarea.

În Germania, unde există peste 3 milioane de prosumatori, injecția a fost limitată la 60% pentru instalațiile noi, până la montarea contoarelor inteligente și a controlului de către operatorul de rețea. În Polonia, energia preluată de furnizori este plătită la prețul orar de pe bursă de la acel moment.

În România, implementarea măsurilor propuse de EPG necesită o coordonare mai bună între ANRE, operatorii de distribuție, Transelectrica și autoritățile responsabile de politicile energetice, spune Alexandru Ciocan, senior researcher la EPG. „Este necesară adoptarea cadrului de reglementare pentru a permite utilizarea unor soluții tehnice și economice care să reducă presiunea asupra infrastructurii existente. Toate acestea, evident, fără a limita nejustificat dezvoltarea prosumatorilor”, a afirmat el.