Uniqlo renunță la scumpirea unui produs emblematic după valul reacții negative din Japonia

Uniqlo a anulat săptămâna aceasta scumpirea anunțată, în Japonia, a șosetele sale, unul dintre articolele sale emblematice, în fața reacțiilor puternice dintr-o țară afectată de o inflație persistentă, transmite AFP.

Compania deținută de gigantul japonez Fast Retailing și-a revizuit decizia la mai puțin de două săptămâni după ce anunțase inițial că va majora prețul unei perechi de șosete colorate de bază la 390 de yeni (2,22 euro), față de 290 de yeni (1,65 euro) cât costa până atunci. De asemenea, eliminase prețurile promoționale pentru achiziționarea mai multor perechi.

Într-un moment în care gospodăriile japoneze se confruntă cu presiuni inflaționiste puternice, anunțul a stârnit numeroase reacții în toată Japonia, determinând unele publicații să concluzioneze că reputația mărcii de „simbol al modei accesibile” ar putea fi pusă în pericol.

Uniqlo va scumpi totuși alte produse

În cele din urmă, Uniqlo a anunțat marți că majorarea prețurilor a fost oficial abandonată și că menține prețul avantajos de 990 de yeni (5,63 euro) pentru patru perechi de șosete.

„Având în vedere că șosetele sunt un articol esențial de uz cotidian, am reconsiderat revizuirea prețurilor prevăzută în Japonia și am decis să menținem oferta noastră pentru achiziționarea (a patru articole)”, a declarat un purtător de cuvânt al Fast Retailing, compania-mamă a Uniqlo, într-un comunicat.

Cu toate acestea, începând din noiembrie, compania va continua majorările de preț pentru alte articole selectate, în special jachete și pantaloni, în principal din cauza creșterii vertiginoase a costurilor de producție și de transport, precum și a slăbiciunii yenului.

Companiile japoneze cer scuze clienților pentru scumpiri

Gospodăriile japoneze se confruntă cu o creștere vertiginoasă a prețurilor care afectează toate aspectele vieții cotidiene, de la ouă și legume până la transporturi, în contrast radical cu deflația care a afectat arhipelagul timp de câteva decenii.

Prețurile de consum din Japonia au crescut din nou cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut în septembrie, iar inflația, agravată de creșterea rapidă a prețurilor petrolului începând din primăvară, a determinat banca centrală să majoreze ratele dobânzilor.

Numeroase companii, care se mândreau odinioară cu prețurile mici, sunt nevoite acum să le majoreze, cu riscul de a-și destabiliza clienții: popularul lanț de restaurante Saizeria și-a cerut scuze clienților săi, anunțând o majorare a tarifelor în această lună.

Companiile nipone reușesc să transfere o parte din creșterea costurilor asupra consumatorilor, dar nu suficient pentru a le acoperi în întregime.

Guvernul prim-ministrului Sanae Takaichi încearcă să atenueze impactul asupra puterii de cumpărare, în special prin subvenții substanțiale pentru energie.

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