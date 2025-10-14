Uniunea Europeană a amendat Gucci și alte două branduri de lux pentru fixarea prețurilor

Gucci, precum și brandurile de lux Chloé și Loewe, au fost amendate cu un total de 157 de milioane de euro de către autoritatea antitrust a Uniunii Europene pentru că au fixat prețurile de revânzare ale partenerilor lor de retail, relatează Reuters.

Gucci, brand deținut de grupul Kering, a fost sancționată cu 119,7 milioane de euro, Chloé cu 19,7 milioane de euro, iar Loewe cu 18 milioane de euro, într-un semnal care evidențiază atenția tot mai mare a autorităților europene de reglementare asupra grupurilor de lux.

„Cele trei case de modă au interferat cu strategiile comerciale ale distribuitorilor lor, impunându-le restricții precum interdicția de a se abate de la prețurile de vânzare recomandate, stabilirea unor rate maxime de discount și perioade specifice pentru reduceri”, a declarat Comisia Europeană într-un comunicat publicat marți.

Ce au spus reprezentanții celor 3 branduri de lux amendate

Kering a precizat că ancheta UE a fost închisă în urma unei proceduri de cooperare cu Gucci, iar impactul financiar al amenzii a fost deja prevăzut în rezultatele grupului pe primul semestru din 2025.

Loewe, parte a grupului LVMH, a confirmat de asemenea încheierea acordului cu UE și a promis că va opera „în strictă conformitate cu legislația antitrust”. LVMH urmează să publice ulterior rezultatele vânzărilor pentru trimestrul al treilea al anului.

Grupul Richemont, care deține Chloé, nu a răspuns imediat solicitării de comentarii privind amenda impusă de UE.

Potrivit Comisiei Europene, aceste practici au privat comercianții de independența în stabilirea prețurilor și au redus concurența, protejând totodată canalele proprii de vânzare ale mărcilor împotriva competiției din partea retailerilor.

Branduri precum Armani, Dior, Loro Piana și, recent, Tod’s s-au confruntat și ele cu presiuni din partea autorităților italiene din cauza acuzațiilor de abuz asupra lucrătorilor din lanțurile lor de aprovizionare.

Breșe recente de securitate care au compromis datele clienților în unele companii au adăugat noi probleme de reglementare pentru sectorul de lux.